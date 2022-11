S pomočjo slovenskih poslovnih klubov hitreje do informacij o tujih trgih

S svojim poznavanjem delovanja posameznega trga, načinov poslovanja, izkušnjami in poslovnimi stiki na tujem trgu so odlična informacijska točka za slovenska podjetja, ki želijo širiti svoje poslovanje.

Javna agencija SPIRIT Slovenija za lažje poslovanje slovenskih podjetij na tujih trgih že več kot 15 let sofinancira delovanje slovenskih poslovnih klubov na področju spodbujanja izvoza in privabljanja neposrednih tujih naložb. Da bi lahko pomagali čim večjemu številu slovenskih podjetij na različnih lokacijah po svetu, letos SPIRIT Slovenija podpira in sodeluje s 15 slovenskimi poslovnimi klubi v tujini, in sicer: v Avstriji, Belgiji, Braziliji, na Hrvaškem, v Italiji, Kanadi, na Kosovu, v Nigeriji, na Poljskem, v Ruski federaciji, na Slovaškem, v Srbiji, Tuniziji, Zambiji in ZDA.

Slovensko deželno gospodarsko združenje že vrsto let sodeluje z agencijo SPIRIT Slovenija pri podpori slovenskim podjetjem na italijanskem trgu in pri usmerjanju italijanskih naložb v Slovenijo. V tem obdobju smo skupaj razvili visoko raven storitev, ki podjetjem omogočajo nemoteno poslovanje v zahtevnem čezmejnem prostoru.

Andrej Šik, direktor Slovenskega gospodarskega združenja v Trstu

Slovenski poslovni klubi na posameznih tujih trgih slovenskim podjetjem:

omogočajo poslovne stike ter izmenjavo informacij in izkušenj s potencialnimi poslovnimi partnerji in institucijami,

ter izmenjavo s potencialnimi poslovnimi partnerji in institucijami, ponujajo poglobljena individualna svetovanja glede vzpostavitve ali širitve poslovanja na tujem trgu,

glede vzpostavitve ali širitve poslovanja na tujem trgu, zagotavljajo informacije o izvoznih poslovnih priložnostih in gospodarskem dogajanju na tujem trgu, ki jih objavljajo tudi na spletnem portalu www.izvoznookno.si ,

in na tujem trgu, ki jih objavljajo tudi na spletnem portalu , organizirajo poslovne dogodke in omogočajo mreženje med slovenskimi in tujimi podjetji in

in omogočajo med slovenskimi in tujimi podjetji in izvajajo promocijo slovenskega gospodarstva v tujini.

Pomen poslovnega kluba vidimo predvsem v iskanju poslovnih priložnosti in vzpostavitvi povezav z lokalnimi podjetji na tako oddaljenih trgih, kot je Zambija, in na poti nadaljnje izvozne naravnanosti v širši regiji.

Marko Germ, Kolektor Sisteh, d. o. o.

Slovenska podjetja se na slovenske poslovne klube največkrat obračajo za pomoč v obliki informiranja in poglobljenega svetovanja. Pogosta vprašanja se nanašajo predvsem na priložnosti v posameznih sektorjih, možnosti izvoza oz. prodaje izdelkov in storitev ter iskanje ustreznih poslovnih partnerjev na posameznem trgu.

Poslovni klub v Celovcu z Vesno Hodnik na čelu je odlična povezovalna točka za avstrijski trg. Povabljeni smo bili na serijo dogodkov, kjer smo se lahko povezali s potencialnimi partnerji. Veseli nas, da obstaja organizacija, ki podpira zgodbe na Koroškem in širše.

Martin Rojnik, direktor Graska, d. o. o.

Predstavitev izdelkov podjetja Graska, d. o. o., v okviru Pomladnega srečanja podjetnikov Slovenske gospodarske zveze (SGZ) v Celovcu. Foto SGZ Celovec

V prvem četrtletju 2023 bo javna agencija SPIRIT Slovenija organizirala dogodek, na kateri boste podjetja lahko na enem mestu srečala predstavnike vseh slovenskih poslovnih klubov v tujini in z njimi na b2b sestankih preverila poslovne načrte na posameznih trgih.

»Kanadsko-slovenska gospodarska zbornica povezuje slovensko in kanadsko gospodarstvo že od leta 1990. SPIRIT Slovenija nenehno priporočamo kot vir za Kanadčane, ki želijo izvedeti več o slovenskem gospodarstvu kot poslovnem partnerju in investitorju. Kot slovenska organizacija, ki deluje v tujini, nam povezava s SPIRIT Slovenija daje zagotovilo, da je delo, ki ga opravljamo, za državo naših korenin smiselno in cenjeno. Veselimo se sodelovanja pri poslovnih pobudah s SPIRIT Slovenija in nadaljnje krepitve naših vezi v prihodnjih letih.«

Sonya M. Rosenwirth, izvršna direktorica Kanadsko-slovenske gospodarske zbornice

Več informacij o slovenskih poslovnih klubih v tujini in njihovih storitvah za slovenske izvoznike najdete na spletnem portalu za slovenske izvoznike www.izvoznookno.si.

Naročnik oglasne vsebine je SPIRIT Slovenija