S subvencijami bi nadomestili socialno kapico

S sprejetjem potrebne zakonodaje tako za regulacijo kot finančno pomoč bomo ob hkratnem padcu cen na borzah slovenskemu gospodarstvu omogočili primerljivo ali celo cenejšo energijo, kot jo imajo gospodarstva drugih držav, napoveduje gospodarski minister Matjaž Han. Vlada je včeraj trem ministrstvom naložila, naj do konca meseca pripravijo ukrepe za pomoč gospodarstvu. Han je v intervjuju za jutrišnjo Sobotno prilogo Dela podrobneje predstavil nekatere ukrepe.

Vlada je včeraj ministrstvu za infrastrukturo naložila, naj v sodelovanju z gospodarskim ministrom pripravi ukrep za primerno nadomestilo dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina. Dobavitelji bodo nadomestilo dobili ob morebitni škodi zaradi regulacije maloprodajnih cen električne energije in zemeljskega plina za leto 2023. Ob tem je gospodarskemu ministrstvu naložila pripravo ukrepa za sofinanciranje stroškov električne energije, zemeljskega plina in ogrevanje neposredno iz zemeljskega plina, za mala, srednje velika in velika podjetja za leto 2023. Ministrstvo za delo pa mora pripraviti ukrepe za skrajšani delovni čas in čakanje na domu.

Minister za infrastrukturo Bojan Kumer je pojasnil, da bo shema za subvencioniranje cene elektrike podjetjem in zavodom spodbujala varčevanje z energijo. Država bo subvencionirala ceno elektrike do 70 odstotkov lanske porabe, nad tem bodo morali odjemalci plačati tržno ceno. Kumer je ponazoril, da bi odjemalec, če bi porabil 30 odstotkov manj energije in bi bila shema že v veljavi, po sredini tržni ceni za elektriko plačal okoli 385 evrov za megavatno uro, država pa bi mu prek mehanizma povračila vrnila 159 evrov, tako da bi bila njegova končna cena 226 evrov.

Matjaž Han je v intervjuju govoril tudi o kadrovanju, turizmu in upravljanju državnih hotelov, dobrih novicah glede Revoza, reševanju smučišča Kanin, nacionalnem letalskem prevozniku ...FOTO: Blaž Samec/Delo

Podrobnosti subvencioniranja podjetij

Matjaž Han je v pogovoru za jutrišnjo Sobotno prilogo pojasnil predvidene spremembe pri subvencioniranju podjetij: »Sistem pomoči podjetjem bo enak kot pri sedanjem interventnem zakonu, ki smo ga za subvencioniranje letošnjih podražitev energentov pripravili na ministrstvu za gospodarstvo. Še več, zakon smo za prihodnje leto še nadgradili z nekaj pozitivnimi spremembami za podjetja.«

Minister je med drugim spregovoril tudi o reševanju težave s pomanjkanjem kadrov. Napovedal je zakonske podlage za spodbude podjetjem za zaposlovanje razvojnega kadra, kar da bo kompenzacija za socialno kapico: »Ideja je, da bo podjetje imelo možnost zaposliti določeno število inženirskega kadra, ki mu bo država, podobno kot v invalidskih podjetjih, s subvencijami pomagala, da bodo imeli ti zaposleni višjo neto plačo.«

Matjaž Han je v intervjuju govoril tudi o kadrovanju, turizmu in upravljanju državnih hotelov, dobrih novicah glede Revoza, reševanju smučišča Kanin, nacionalnem letalskem prevozniku ... Med drugim je tudi dejal: »Mogoče pa se zdaj odpirajo kakšne priložnosti, da odkupimo tudi kakšno podjetje nazaj, na primer Mercator ali kakšno drugo podjetje, ki smo ga v preteklosti izgubili.«