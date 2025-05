V nadaljevanju preberite:

Okrožno sodišče v Ljubljani je odločilo v tožbi K Leasinga v likvidaciji (prej KBM Leasinga) proti Salomonu in še dvema povezanima podjetjema za 1,2 milijona evrov zaradi neplačila licenčnine za uporabo nekaterih blagovnih znamk znanih slovenskih revij, kot so Jana, Lady, Naša žena in druge. Kako je odločilo in kako utegne sodba imeti posledice za celoten lizinški posel?