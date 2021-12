Sava Re načrtuje enak dobiček kot letos

Zavarovalna skupina Sava (Sava Re) prihodnje leto načrtuje več kot 60 milijonov evrov čistega dobička, kar je približno toliko, kot je ustvarila letos. Kako bo druga največja zavarovalnica dosegla ta dobiček, kaj je podlaga načrtom in kje so ključna tveganja ocene poslovanja, pa preberite v nadaljevanju.

Poslovni prihodki skupine se bodo povečali za okoli dva odstotka glede na letošnji načrt in presegli 700 milijonov evrov. Načrt temelji na jesenskih napovedih za rast BDP po državah, kjer je skupina prisotna, in ne vključuje predpostavk o večjih nihanjih na finančnih trgih. Prav tako predpostavlja, da v letu 2022 ne bo novih zapiranj gospodarstev in omejitev gibanja, s katerimi so bile države soočene v letih 2020 in 2021.

Na slovenskem zavarovalnem trgu skupina načrtuje dvoodstotno rast prihodkov ob pričakovani nižji rasti prodaje novih vozil in potencialnih negativnih vplivih inflacije na prodajo zavarovanj. Skupina sicer pričakuje, da bodo prihodki premoženjskih zavarovanj v Sloveniji nekoliko upadli, kar pa je posledica poslov, sklenjenih po načelu svobode opravljanja storitev (za stranke na evropskih trgih), ki so bili pretežno ukinjeni že letos. Za premoženjska zavarovanja v tujini pa skupina načrtuje šestodstotno organsko rast poslovnih prihodkov.

Pri življenjskih zavarovanjih v Sloveniji se predvideva dvoodstotna rast prihodkov. Ta zavarovanja so se sicer letos močno povečala zaradi lanskega prevzema Vite. Na tujih trgih Sava Re načrtuje 17-odstotno rast prihodkov iz naslova življenjskih zavarovanj.

V pozavarovalnem delu poslovanja Sava Re pričakuje 16-odstoten padec prihodkov. Ta bo posledica popravka po letošnji rasti in večje selektivnosti pri sklepanju pozavarovanj. Prihodki na področju pokojninskih zavarovanj se bodo prihodnje leto po načrtih zavarovalne skupine povečali za 13 odstotkov.

Spomnimo, da je Sava Re v prvih devetih mesecih zbrala 578 milijonov evrov kosmatih zavarovalnih premij, kar je devet odstotkov več kot v istem obdobju lani. Čisti dobiček skupine se je medletno povečal za petino in po devetih mesecih znaša 57,2 milijona evrov. Zadnje četrtletje je za Savo Re sezonsko najmanj aktiven del leta. V četrtem četrtletju ostaja najpomembnejše tveganje, povezano z večjim številom katastrofalnih škodnih dogodkov in gibanjem finančnih trgov, so ob objavi četrtletnega poročila zapisali v drugi največji zavarovalnici.