Sava Re zvišala prihodke in dobiček

Zavarovalna skupina Sava, ki jo vodi Marko Jazbec je v prvem devetmesečju letos povečala prihodke v vseh odsekih poslovanja, skupno za 14,7 odstotka na 814,7 milijona evrov. Dvomestna rast bruto premij je bila dosežena pri premoženjskih (v EU 17,2 odstotka, zunaj EU 15 odstotkov) in življenjskih zavarovanjih (v EU 11,7 odstotka, zunaj EU 14,1 odstotka), za krepkih 7,9 odstotka pa so se povečale tudi premije odseka pozavarovanje. Rast je bila dosežena s cenovnimi prilagoditvami (dvigi premij, op. a.), pa tudi z nadaljnjo večjo prodajo zavarovanj oziroma novosklenjenimi pozavarovalnimi pogodbami. Visoko, 17,9-odstotno rast prihodkov je dosegel tudi odsek pokojnine in upravljanje premoženja, so prek Seoneta sporočili iz Save RE.

Dobiček zrasel

Čisti dobiček je znašal 62,1 milijona evrov, kar predstavlja 70-odstotno rast glede na isto obdobje lani. K temu so največ prispevala premoženjska zavarovanja z 20-odstotno rastjo zavarovalnih prihodkov in ugodnejšim škodnim dogajanjem kot lani, ko so skupino v večjem obsegu kot letos prizadele škode zaradi naravnih nesreč. Večji dobiček pa je skupina ustvarila tudi v odsekih pokojnine in upravljanje premoženja, življenjska zavarovanja in pozavarovanje.

K višjemu poslovnemu izidu je prispeval tudi finančni rezultat skupine, ki se je zvišal za 37,9 odstotka, kot posledica polnega odraza učinkov višjih obrestnih mer pri reinvestiranju naložb in investiranju sredstev iz tekočega poslovanja.

Kakšne so napovedi

Čisti poslovni izid skupine za prvo devetmesečje 2024 znaša 88,7 odstotka spodnje meje načrtovanega izida za celotno leto 2024. Če v četrtem četrtletju ne bo bistvenega poslabšanja škodnega dogajanja in bodo razmere na finančnih trgih ostale stabilne, uprava ocenjuje, da bo skupina presegla čisti poslovni izid za leto 2024, načrtovan v višini 70 milijonov evrov, so še sporočili iz Save RE.