SBITOP je v šestih tednih pridobil 14 odstotkov

SBITOP ima sicer letos triodstotno izgubo, kar je v primerjavi z okoliškimi trgi najboljši izid, a zaostaja za nemškim in ameriškim trgom. Letos najdonosnejši delnici sta Krka in Cinkarna Celje. Delnice domačih podjetij v primerjavi z delnicami na zahodnih trgih velikokrat trgujejo z diskontom zaradi nižje likvidnosti, vlagatelji pa zato v zameno tipično dobijo višjo dividendo donosnost in nižjo nihajnost tečajev.