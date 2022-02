Schellenburg, premium stanovanja v Ljubljani za zahtevne kupce

Palais in Villa Schellenburg sta unikatni arhitekturni dragulj v središču Ljubljane, saj bosta na mestu, kjer je nekoč kraljeval legendarni Kolizej, izrisala popolnoma nove standarde bivanja v Ljubljani. Z novim kompleksom se bo ugled nepremičninskega trga v prestolnici močno povečal, hkrati pa bo omogočil nove priložnosti za številne vlagatelje.

In kaj bo Schellenburg ponudil svojim stanovalcem, kar drugi ne bodo? »Mikrolokacijo, unikatne materiale, velikosti stanovanj, edinstvene tlorise, 24-urno recepcijo (concierge service), dostop do mestnega parka 200 metrov stran, dobre restavracije v bližini, dostop do pošte, trgovin, kavarn, slaščičarn, bank …,« je glavne prednosti bivanja v prestižnem stanovanjskem kompleksu na kratko orisal Matej Sodin, direktor podjetja Reitenburg. Vendar nakup nadstandardnega stanovanja lahko tudi preseže prednosti udobnega bivanja. Glede na razmere na trgu nepremičnin je takšen nakup lahko tudi odlična naložba. »Nakup stanovanja pri nas je zagotovo dobra naložbena priložnost, saj pričakujemo, da se bodo cene v naslednjih 2-3 letih še korenito povišale.«

Matej Sodin je v pogovoru orisal zahteven projekt, ki počasi dobiva svojo podobo, in pri tem poudaril spreminjajoče se zahteve kupcev, ki se vedno bolj nagibajo tudi k nakupu nadstandardnih stanovanj, v katerih dobivata brezskrbnost in udobje popolnoma novo dimenzijo. Dotaknil pa se je tudi splošnega stanja na trgu z nepremičninami, ki je še vedno močno podhranjen in bo še nekaj let zaostajal za velikim povpraševanjem.

Kako bi opisali trenutno stanje z nepremičninami v Ljubljani? Kakšna je ponudba in kako je s cenami?

FOTO: Schellenburg

Stanje je zelo pričakovano. V Ljubljani vsaj zadnjih 10 let zelo primanjkuje novogradenj. Pravzaprav smo uničili celoten gradbeni sektor, vse gradbince. Nobene druge dejavnosti nismo uničili na takšen način. Od leta 2010 imamo številna novoustanovljena gradbena podjetja in ta segment se počasi prebuja. Na trg pride na leto od 300 do 500 novih stanovanjskih enot, kar je premalo. Trenutno se sicer gradi 2000 stanovanjskih enot, ampak to pomeni, da bodo na trg prišle šele čez 3 do 5 let. Manko gradnje seveda zelo vpliva na cene, povpraševanje je trenutno približno desetkrat večje od ponudbe, in tako bo tudi ostalo v prihodnjih 2 do 3 letih. Težava ni samo v slabi državni strategiji, ki bi morala več denarja vlagati v to, da bi se stanje izboljšalo. Tukaj so še druge težave: pomanjkanje zemljišč, predolgi postopki gradbenih dovoljenj, kar se je sicer v zadnjem obdobju zelo izboljšalo, ampak preprosto gre prepočasi. Zakonodaja še vedno omogoča obstruiranje večjih gradbenih projektov, tipičen primer je Pečečnikov stadion. Je pa res, da občina Ljubljana dela odlično in nekako prevzema vlogo države na tem gradbenem področju. Mestna občina Ljubljana je v zadnjih letih kompletno preoblikovala prestolnico neparalelno z drugimi mesti. Tukaj vse pohvale.

To pomeni, da se investicija v nepremičnine danes še vedno splača?

Ni boljšega časa kot danes za vlaganje v nepremičnine. Trdno sem prepričan, da se bodo cene v naslednjih dveh, treh letih še višale. Razlogov za to je več: prvi razlog so inflacijski pritiski, drugi so migracijski tokovi – v Ljubljano se vsako leto preseli 1000 novih prebivalcev, novih stanovanjskih enot pa se zgradi samo od 300 do 500 letno. V Ljubljani je tudi malo parcel, na katerih bi lahko zgradili večje projekte – govorimo o projektih z več kot 50 stanovanji. Povprečna ročnost takšnega projekta traja osem let. Mi z našim projektom od nakupa zemljišča vztrajamo že 20 let. Potem je tukaj še težava s pomanjkanjem gradbincev na trgu, z naraščajočimi stroški materialov in problematičnimi sosedi, ki obstruirajo projekte. Da ne omenjamo ležarine na bankah in daljše ročnosti posojil, ki kupcem omogočajo dostop do nepremičnin z lažjimi pogoji, kot je bilo v preteklosti. Vsi ti razlogi so nekako povod, da se bodo cene po našem prepričanju še zelo višale. Govorim o rasti dvomestnih številk procentualno letno.

Kako se današnji trg z nepremičninami razlikuje od tistega pred krizo leta 2008? Kaj je danes drugače kot takrat?

Vse je drugače: takrat je bil nekako presežek stanovanj, kupna moč je padla skoraj čez noč. Premium stanovanja v prestolnici so bila prodana po 4000 evrov na kvadratni meter. Danes se je ta vrednost praktično podvojila. Na trgu je bilo preprosto kar nekaj gradbincev, ki so potem počasi propadli. Zdaj imamo drugo težavo, da jih težko dobimo, hkrati se skokovito višajo tudi cene materialov.

So zahteve kupce danes drugačne kot pred 15 ali 20 leti? Ali danes pričakujejo več od novogradnje?

Seveda, saj so tudi produkti popolnoma drugačni. Produkt izpred 10 let se ni mogel niti malo približati produktom, ki jih danes ponujamo na trgu. Stanovanja v velikosti 400 ali 500 kvadratnih metrov so bila takrat nekaj nepredstavljivega. Zdaj se to uresničuje. Mesto Ljubljana in Slovenija si takšne projekte zaslužita.

Kompleks je v postopku pridobivanja mednarodnega certifikata za okolju prijazno stavbo – LEED platinum certifikat. To bo najbolj ekološka stavba, ki jo lahko zgradite v ožjem mestnem jedru. FOTO: Schellenburg

Kompleks Schellenburg sestavljata dve stavbi - Palais in Villa. Raznolika nadstandardna stanovanja ponujajo izjemne bivanjske pogoje – udobje na veliki kvadraturi, pametno zasnovani tlorisi in kakovostni materiali omogočajo nepričakovano udobnost življenja. Stavbi sta umeščeni med osrčje slikovitega starega mestnega jedra in zelene obronke parka Tivoli. Edinstveni kompleks s 125 premium stanovanji je povezan s tremi vrtovi, ki so dobili navdih prav v bližnjem parku Tivoli.

Bo soseska Schellenburg povečala ugled nepremičninskega trga v Ljubljani? Boste s tem projektom postavili neke nove standarde?

Mi si to zelo želimo in pričakujemo. Vsak projekt z novim pridihom je doprinos celotnemu mestu. Veselimo se tudi drugih projektov naših kolegov, kot so Neuhaus, Dalmatinka in Šumi - da ustvarjajo takšno zgodbo ter puščajo nek super pečat v prestolnici. Zelo smo ponosni, da se taki projekti izvajajo, čeprav se v premajhnem obsegu, kot bi se morali. To je odvisno tudi od investitorjev. Mislim, da Mestna občina Ljubljana naredi vse, kar lahko, in zelo pripomore, da bi se to pospešilo.

Polovico površin kompleksa Schellenburg sestavljajo zelene površine. FOTO: Schellenburg

Kaj bo Schellenburg ponudil svojim prebivalcem, česar ne bodo dobili drugje? Zaradi česa so stanovanja nadstandardna? Kako bi opisali bivanje v takšnem kompleksu?

S projektom Schellenburg želimo vzpostaviti novo kulturo bivanja v prestolnici. Gre za eno zadnjih parcel, ki jo je možno pozidati v središču Ljubljane, in verjetno lahko na prste ene roke preštejemo projekte takšne velikosti v ožjem mestnem središču v naslednjih 50 letih. Projekt bo vseboval concierge, torej storitev z recepcijo, varovanjem in čiščenjem skupnih prostorov. To je po mojem vedenju druga stavba v Ljubljani, ki ponuja takšno storitev. Posebnost stavb bodo tudi izbrani materiali, ki bodo unikatni, in ne nazadnje lokacija. Mikrolokacija objekta omogoča dostop do vseh pomembnih storitvenih kapacitet, ki jih človek potrebuje.

Projekt Palais & Villa Schellenburg nosi ime po Jakobu pl. Schellenburgu, največjem mecenu mesta Ljubljane, financerju deželnih stanov dežele Kranjske, graditelju Uršulinskega samostana in cerkve. Jakob pl. Schellenburg je s tem omogočil ustanovitev prve dekliške šole v Ljubljani in za več kot 170 let edine šole za deklice na Kranjskem.

Kakšna stanovanja bodo na voljo in po kakšnih cenah? Koliko stanovanj je še na voljo?

Na voljo je še 79 stanovanj. Ta stanovanja bi radi odprodali v prihodnjih dveh letih. Stanovanja so nadpovprečne velikosti, v povprečju so velika približno 120 kvadratnih metrov. Ne gre za tipična družinska stanovanja, namenjena so posameznikom, parom in parom z enim otrokom. To je naša ciljna skupina. Posebnost projekta je, da je prilagojen udobnemu načinu bivanja: veliki odprti prostori oziroma t. i. »open space« prostori z veliko dnevno sobo, kuhinjo in jedilnico, ki so povezani v enem prostoru. Spalni prostori so praviloma na severovzhodu, vsi bivalni prostori, kjer je večja potreba po dnevni svetlobi, pa so na jugozahodni legi. Tlorisi so unikatno delo arhitekturnega biroja KSP Jürgen Engel Architekten iz Frankfurta, v idejno zasnovo pa so vključeni API Arhitekti, slovensko podjetje, ki je delalo unikatne projekte, kot je Narodna galerija ali Kempinski Palace Portorož.

Cene so od 5200 evrov do 8200 evrov (brez DDV) na kvadratni meter, cene posameznih enot so poslovna skrivnost.

Prostorna in dovršena stanovanja v kompleksu Schellenburg ponujajo pravo alternativo bivanja v hiši. FOTO: Schellenburg

FOTO: Schellenburg

Omeniti je treba penthouse stanovanje, ki prepriča tako s svojo bogato ponudbo sob kot z razporeditvijo razpoložljivega prostora, saj ima več kot 247 kvadratnih metrov stanovanjskih površin.

FOTO: Schellenburg

FOTO: Schellenburg

Kakšno je pravzaprav povpraševanje po premium stanovanjih v Ljubljani? Zakaj ste se odločili, da boste na mestu nekdanjega Kolizeja zgradili nadstandardno sosesko?

V Ljubljani in v Sloveniji v zadnjih 20 letih primanjkuje premium projektov. V primerjavi s tujino jih je zelo malo. Nekako tipično stanovanje je zelo podpovprečno, vendar se reklamira kot luksuzno. Z našim projektom želimo pustiti nek poseben pečat v Ljubljani in Sloveniji. Mislim, da nam bo uspelo s fantastičnim projektom, na katerega bomo ponosni vsi Slovenci.

Kako posebna je zgodba, ki spremlja gradnjo soseske Schellenburg, priča dogodek, ki se je na gradbišču nekdanjega Kolizeja zgodil med pripravami na gradnjo: med pripravo terena 30. maja 2020 so gradbeni delavci našli kositrni skrinjici, ki sta bili nameščeni ob postavljanju temeljnih kamnov starega Kolizeja 31. maja 1845. V njih so našli dva originalna načrta starega Kolizeja in izvod časopisa Laibacher Zeitung z dne 31. maja 1845. Največja posebnost pa je neverjetno naključje, da se prvi stavek prvega članka v časopisu začne z dogodkom iz 30. maja 1845, natančno 175 let pred ponovnim odkritjem skrinjic.

Kdo so pravzaprav kupci premium stanovanj? Kakšne so njihove zahteve?

Povpraševanje po stanovanjih se je v vseh segmentih povečalo. Tako socialnih kot tistih srednjega in premium razreda. Kupci naših stanovanj so večinoma Slovenci, nad čimer smo pravzaprav presenečeni. Nekoliko manj smo imeli tujih kupcev, kar se seveda lahko v vsakem trenutku spremeni. To so uspešni podjetniki, poslovneži z ne zelo javnim profilom. Takšni, ki so radi tiho, radi delajo in ustvarjajo, neradi pa govorijo okoli in se hvalijo. Povpraševanje je veliko, kupna moč je nekako skladna s pričakovanji in s strategijo podjetja. Pričakujemo, da bomo v roku, torej do konca septembra 2023, prodali vse stanovanjske enote.

FOTO: Schellenburg

FOTO: Schellenburg

FOTO: Schellenburg

