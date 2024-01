SDS za razpis jedrskega referenduma

»Slovenija se bo čez dobrih deset let spoprijela z izzivom zmanjšane energetske samopreskrbe, saj smo zadnjih 40 let večino elektrike pridobili iz jedrske elektrarne, termoelektrarne in hidroelektrarn, a v prihodnjih letih sledijo številne prelomnice: leta 2033 naj bi zaprli Termoelektrarno Šoštanj; leta 2043 bo prvi blok Jeka star 60 let in se bo morda moral ugasniti, če ne bo dovoljenja za ponovno podaljšanje obratovanja; do leta 2050 naj bi tudi povsem razogljičili energetiko,« pravijo v SDS.

Dodajajo, da se je treba zavedati, da bo brez jedrske energije prehod v brezogljično družbo težji in dražji. »Zato potrebujemo stabilen, stalen in zelen vir energije, kar jedrska energija zagotovo je, če želimo ohraniti gospodarsko rast in konkurenčnost našega gospodarstva. Tako Jek 2 ni samo nujno potreben, ampak predstavlja tudi stabilen in varen način pridobivanja električne energije,« dodajajo.

Pomembno je tudi, da Jek 2 ni projekt enega podjetja, ampak celotne Slovenije in Slovenija nujno potrebuje močan ter stabilen vir energije. Zato je treba čim prej razpisati referendum, ki je predviden tudi v koalicijski pogodbi in pridobiti mnenje ljudi glede tega vprašanja.

SDS bo tako vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o gradnji druge jedrske elektrarne v Krškem in malih modularnih jedrskih reaktorjev tudi drugod po Sloveniji.

Vlada je sicer imenovala koordinatorja projekta Jek 2 v kabinetu predsednika vlade, projekt naj bi dobil pospešek tudi pri umeščanju v prostor. Referendum pa je vlada predvidela po tem, ko bo projekt umeščen v prostor in ko bodo znane bolj zanesljive ocene vrednosti naložbe.

Gen energija podpira referendum

Izvedba referenduma o Jeku 2 je politična odločitev, družba Gen energija, ki je investitor, bo zagotovila čim bolj objektivne informacije za čim bolj objektivno razpravo, je danes v Krškem v odzivu na predlog SDS za posvetovalni referendum dejal generalni direktor Gen energije Dejan Paravan. Raziskave kažejo, da podpora Jeku 2 raste, je povedal.

Gen energija bo, če bo prišlo do referendumov, zagotovila ustrezne, čim bolj objektivne informacije in čim bolj objektivno debato, je v izjavi za medije ob obisku članov odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor v Krškem na vprašanje glede zahteve SDS odgovoril Paravan.

Referendum vidijo kot pozitivno stvar: »Mi smo osredotočeni na maksimalno in pospešeno izvajanje vseh priprav na projekt. Sam referendum in pozitivna odločitev bo seveda doprinesla k še resnejšemu angažmaju na tem projektu in s tega stališča to vidimo kot pozitivno.«

Povedal je, da že več kot 10 let spremljajo javno mnenje glede tega projekta in da v zadnjih treh letih podpora raste. Razloge vidi v energetski krizi in zavedanju potrebe po samooskrbi ter v razpravah o razogljičenju in zelenem prehodu ter vlogi jedrske energije pri tem.

Predsednica odbora DZ in poslanka Svobode Nataša Avšič Bogovič je spomnila, da so se že s koalicijsko pogodbo zavezali, da bodo do konca mandata izvedli referendum. Da bi se ljudje na referendumu lahko odločali informirano, bodo z odločevalci na tem področju v stiku, da bi lahko kar najhitreje pridobili nabor relevantnih informacij.

»To je največji nacionalni projekt, načrtovan za prihodnja leta, in tukaj ne smemo hiteti. Treba se bo preudarno odločiti,« je dejala.