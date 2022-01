Še en stranski tir za drugi tir

V nadaljevanju preberite:

Čeprav so turški delavci na trasi drugega tira proti morju že plačali kazen za nedovoljeno gradnjo delavskega naselja pri Orehku, še zmeraj ne vedo, kdaj bodo dobili pravnomočno gradbeno zanj. V podjetju Yapi Merkezi so prepričani, da jim nasprotniki projekta spretno postavljajo nove in nove ovire, ki zavlačujejo odločitev o ureditvi njihovega začasnega delavskega kampusa pri Orehku v postojnski občini, s tem pa zavlačujejo gradnjo proge Divača - Koper.