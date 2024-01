Še ena aretacija na vrhu skupine Evergrande

V nadaljevanju preberite:

Iz hčerinske družbe konglomerata Evergrande, ki velja za eno najbolj zadolženih podjetij na svetu, Evergrande New Energy Vehicle, so prejšnji teden sporočili, da se je njen podpredsednik Liu Yongzhuo znašel v kazenski preiskavi in je pridržan.

Liu Yongzhuo je bil glede na skop zapis podjetja pridržan zaradi suma »nezakonitih kaznivih dejanj«. Gre za še eno od aretacij vedno bolj kontroverzne skupine, septembra so kitajske oblasti preiskovale tudi Huija Ka Yana, predsednika in ustanovitelja matične skupine Evergrande Group.

Liu Yongzhuo velja za ključno osebnost v podjetju, njegovo desno roko. Njegov vpliv je segal onkraj poslovnega področja; bil je na čelu nogometnega kluba Guangzhou Evergrande, ki je zaslužen, da je kitajski nogomet postal igralec na svetovnem prizorišču.