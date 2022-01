Septembra je uvoz iz Kitajske znašal kar 85 odstotkov vsega uvoza iz leta 2015

V nadaljevanju preberite:

Leto 2021 je bilo rekordno za kitajsko-slovenske odnose, rast proizvodnje in potrošnje pa uvoz še spodbujata. Kitajska medtem dosega rekorden izvoz tudi v druge države, in čeprav nekateri gospodarstveniki in politiki opozarjajo na preveliko odvisnost Evrope od Kitajske ter pozivajo k vračanju proizvodnje na staro celino, ostaja umik iz Azije zgolj teorija. Negotovost za prihodnost prinaša sprememba slovenskih odnosov s Tajvanom.

Kolikšen je bil lani obseg uvoza iz Kitajske v Slovenijo in česa smo uvozili največ? Kako so okrevanje azijske velesile napovedovali tuji analitiki in kaj v tem letu pričakujejo slovenski ekonomisti? Lahko pričakujemo dodatno rast uvoza na evropski trg in krepitev Kitajskega izvoza?