Sindikat Darsa obtožuje vodstvo ustrahovanja, ta očitke zavrača

Predsednik sindikata delavcev Darsa Damir Lišić vodstvo avtocestnega upravljavca obtožuje nezaslišanih poskusov ustrahovanja, diskreditacije in sankcij.

»Zgroženi smo nad dejstvom, da posamezniki znotraj uprave na zahrbten način zlorabljajo službo za skladnost poslovanja in integriteto za obračunavanje z delavskimi predstavniki. Takšno ravnanje je v popolnem nasprotju z načeli pravičnosti in integritete, ki bi morala biti temelj vsakega delovnega okolja, še posebej pa družb v državni lasti,« je zapisal Lišić.

»Namesto da bi vodstvo pristopilo k dialogu in reševanju ključnih težav, kot so izredno slaba organizacijska klima, prenizke plače in pomanjkanje ustreznega kadra, se avtokratski posamezniki znotraj uprave zatekajo k neprimernim metodam zastraševanja in razkazovanja moči. Kljub tem težavam že drugo leto zapored na postavki stroškov dela ostaja velik znesek neporabljenih sredstev, ki bi jih lahko namenili izboljšanju delovnih razmer in plač zaposlenih,« je še dodal.

V Darsu so zavrnili očitke o ustrahovanju delavskih predstavnikov: »Res je bilo v zadnjem obdobju vloženih več prijav domnevnih kršitev s področja korporativne integritete, med katerimi se nekatere nanašajo tudi na predstavnike Sindikata delavcev Darsa, ki deluje v okviru KSS Pergam. Vse postopke s tega področja vodijo v službi za skladnost poslovanja in integriteto, ki deluje neodvisno. Postopki s področja korporativne integritete, ki se nanašajo na predstavnike sindikata delavcev Darsa, se obravnavajo v skladu z zakonom o zaščiti prijaviteljev in internim aktom, ki ureja to področje. Ker še niso končani, jih ne moremo komentirati. Pojasnjujemo pa, da so vsi razgovori potekali korektno in strokovno, kar ne nazadnje dokazuje dejstvo, da je pri enem izmed njih sodeloval tudi predstavnik KSS Pergam, ki na njegov potek ni imel pripomb oziroma se je z izvedenimi procesnimi dejanji strinjal.«

V Darsu so dodali, da uprava z vsemi socialnimi partnerji neprekinjeno vodi socialni dialog in da so dosegli dogovor z dvema od treh reprezentativnih sindikatov.