Stekla bo gradnja glavne ceste Markovci–Gorišnica–Ormož

Iz Dars so sporočili, da so uspešno zaključili postopek oddaje javnega naročila za izgradnjo glavne ceste Markovci–Gorišnica–Ormož in da je odločitev o izboru izvajalca z včerajšnjim dnem postala pravnomočna, zato bodo gradbeni stroji zabrneli še pred koncem letošnjega poletja. Projekt bo pomembno prispeval k razvoju prometnega sistema podravske regije in povečanju prometne varnosti. Gradnja bo potekala 30 mesecev od uvedbe izvajalca v delo, kar pomeni, da bo zaključena predvidoma v prvih mesecih leta 2027. Celoten odsek zaobjema pododsek Markovci–Gorišnica v dolžini 5,73 kilometra in pododsek Gorišnica–Ormož v dolžini 10,36 kilometra, na katerem je že zgrajen viadukt Sejanca. Skupna dolžina odseka dvopasovne glavne ceste Markovci–Gorišnica–Ormož tako znaša 16,09 kilometra. V nadaljevanju sledi postopek sklenitve gradbene pogodbe v vrednosti 69,39 milijona evrov brez davka z izbranim izvajalcem Pomgrad (vodilni partner), VOC Celje in CP Ptuj (partnerja), ki so združeni v konzorcij.

Ponovni izbor izvajalca za odsek Kozina–Črni Kal

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je ugodila pritožbi družbe Kolektor CPG in razveljavila oddajo javnega naročila za obnovo avtoceste na odseku Kozina–Črni Kal. Dela so bila oddana družbi Godina, ki se je prijavila skupaj s parnterjem Trace Group iz Bolgarije. V postopku revizije se je izkazalo, da parnter iz Bolgarije nima ustreznih referenc tako pri premostitvenih objektih kot pri vozni konstrukciji. Dars bo moral ponudnika izbrati še enkrat. Predmet javnega razpisa sta pet kilometrov avtoceste in počivališče Ravne.