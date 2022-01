Sklad Invera je prevzel Marles

Invera Private Equity Fund, sklad zasebnega kapitala s sedežem na Nizozemskem, je odkupil 58,2-odstotni delež v družbi Marles Hiše Maribor. To za proizvajalca montažnih hiš pomeni priložnost za širitev poslovanja in postati pomemben igralec v srednji Evropi. Investicija Invere se bo odražala v dodatnem zaposlovanju, večjih investicijah in uspešnejšem poslovanju podjetja, predvsem v zahodni Evropi, so sporočili iz Invere in Marlesa.

»Zelo smo ponosni, da bomo podjetju Marles Hiše pomagali pri njegovem nadaljnjem razvoju ter širitvi na zahtevne zahodnoevropske trge. Verjamemo, da lahko podjetje prevzema ključno vlogo v industriji prefabriciranih lesenih montažnih objektov na najzahtevnejših trgih Nemčije, Avstrije, Švice ter širše,« je dejal Janez Škrubej, partner v upravljavski družbi Invera Equity partners.

V vodstvu Marlesa so povedali, da je njihova vizija postati vodilno podjetje na področju montažne lesene gradnje v srednji in zahodni Evropi: »Sklad Invera, ki ga ocenjujemo kot strateškega finančnega vlagatelja, je v podjetju prepoznal velik potencial in bo z vstopom v lastniško strukturo pripomogel k doseganju našega zastavljenega cilja glede rasti na tujih trgih ter povečanju proizvodnih kapacitet.«

Podjetje Investma, katerega lastnik je Leopold Poljanšek, ohranja 41,8-odstotni delež in tako ostaja pomemben lastnik podjetja z okoli 30 milijonov evrov konsolidiranih prihodkov. Marles je največji slovenski proizvajalec in izvoznik montažnih lesenih hiš in objektov.

Sklad Invera je 60 milijonski sklad zasebnega kapitala, ki se osredotoča na jugovzhodno Evropo, vlagatelji v sklad pa so pokojninski in investicijski skladi., Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), Evropski investicijski sklad (EIF). Prevzemajo večinske deleže v malih in srednje velikih podjetjih preko odkupa deležev ali dokapitalizacij. Trenutno imajo izpostave v Amsterdamu, Ljubljani, Zagrebu in Sarajevu.