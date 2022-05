Skok cen kopalniške opreme brez primere

Vodilni proizvajalec sanitarne opreme, švicarska multinacionalka Geberit, je prejšnji teden že tretjič letos napovedal povišanje cen svojih izdelkov. Z obljubo, da bodo cene zaradi nenehnega pritiska inflacije na rast cen surovin in energetike zvišali, so pomirili vlagatelje v času pred novo izdajo delnic.

»Kljub temu da so naši proizvodi od lani v povprečju dražji že za skoraj 30 odstotkov ter so se obrestne mere posojilodajalcev povišale, povpraševanje v gradbeni panogi, tako v sektorju novogradnje kot obnove, ostaja visoko,« je vlagatelje, ki jih je strah izgube dobička, miril izvršni direktor Geberita 49-letni Švicar Christian Buhl, po izobrazbi fizik in dolgoletni akademik. Podjetje najpozneje v tretjem četrtletju letošnjega leta namreč načrtuje nov program odkupa delnic v višini do 650 milijonov frankov.