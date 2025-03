Skrilavec bi lahko spremenil argentinsko gospodarstvo

V nadaljevanju preberite:

V prašni puščavi v severozahodni Patagoniji deluje ogromna vrtalna naprava. Po treh kilometrih pod zemljo se vrtalnik obrne in prebije enako razdaljo še vodoravno. V Neuquenu, najbližjem mestu, strokovnjaki obdelujejo podatke z vrtalne ploščadi in jo usmerjajo na le pet metrov debelo plast skrilavca, ki je bogata z nafto. Skoraj 40 teh strojev je v Vaca Muerti, obsežnem območju skrilavca v Argentini. Formacija se razteza od Andov do obrobja Neuquéna, kjer je njene temne plasti opaziti tudi skozi pesek.

Argentina je po zalogah nafte, pridobljene iz skrilavca, četrta na svetu in ima več plina iz skrilavca, kot ga je mogoče najti kjerkoli drugje, razen na Kitajskem. Argentinci so začeli črpati nafto iz črpališča v Vaca Muerti pred približno desetimi leti. Proizvodnja je od takrat nenehno rasla. Pred nekaj leti pa se je močno povečala. Leta 2024 je Argentina prvič po 14 letih izvozila več energije, kot je je uvozila.