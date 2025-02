Nemčija na razpotju

V nadaljevanju preberite:

Vloga Nemčije kot gonilne sile evropskega gospodarstva je ogrožena. Rast je od leta 2019 zelo šibka, saj se država bojuje z velikimi strukturnimi izzivi: staranjem prebivalstva, omejenim trgom dela, zmanjševanjem rasti produktivnosti in do zdaj najhujšo negotovostjo na področju politike.

Te izzive še otežuje dejstvo, da javne naložbe v izobraževanje in infrastrukturo ne zadostujejo niti za vzdrževanje kapitala. Nemški svet ekonomskih strokovnjakov (GCEE) predvideva, da bo rast proizvodnje do konca desetletja v povprečju znašala le 0,3 odstotka na leto, kar je četrtina povprečne rasti v letu 2010. Pred predčasnimi volitvami so ankete pokazale, da volivce najbolj skrbi gospodarstvo.

Kakšna je rešitev pred dolgoletno stagnacijo? Kaj ovira rast?