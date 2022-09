Slovencem uspel nov vpis v Guinessovo knjigo rekordov

Največja matica na svetu, ki je postavljena v podjetju Matica MB iz Komende, je danes premierno objavljena na 5. strani nove izdaje Guinnessove knjige rekordov. Največja matica na svetu je visoka 3,6 metra. V širino meri kar 4,16 metra. Da je matica postavljena, smo poročali junija 2020, nato pa so stekli postopki za vpis.

Največja matica tehta več kot dve toni. Postavili so jo v Matici MB iz Komende, v sodelovanju z Lesnino OK, podjetjem za izdelavo kovinskih konstrukcij. Od danes je zapisana v Guinnessovi knjigi rekordov. Največjo matico na svetu so v preteklosti izdelali Američani, nato pri podjetju Tisakomerc v Bosni. Zdaj je rekord največje matice na svetu v slovenskih rokah. Objavljena je na 5. strani nove izdaje Guinnessove knjige rekordov, tik ob uvodniku. In to v vseh izdajah knjige, torej v različnih jezikih. Največja matica se sicer nahaja pred poslovno stavbo podjetja Matica MB v poslovni coni v Komendi, so sporočili iz podjetja Matica MB.

Od ideje do izvedbe v Sloveniji

»Ko smo izvedeli za idejo, sem bil navdušen. Ob postavitvi matice pred podjetje je bil občutek fenomenalen. Zelo smo ponosni, da lahko končno rečemo, da smo svetovni rekorderji,« pravi eden od zaposlenih v Matici MB Primož Jankovič.

Najbolje velikost največje matice na svetu ponazorijo besede Jana Jakiše, zaposlenega v podjetju Lesnina OK, ki je matico izdelala: »Največjo matico na svetu smo izdelali iz cevne skeletne podkonstrukcije. Prekrita je s ploščatim nerjavnim jeklom. Od vsega je bilo najtežje izdelati navoj. Če bi bila še kakšen cm večja, je ne bi več mogli spraviti skozi vrata delavnice.«