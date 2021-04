Slovenci bi se vozili z uberjem

V nadaljevanju preberite:

Parlamentarni odbor za infrastrukturo bo danes obravnaval spremembe zakona o prevozih v cestnem prometu, ki bi omogočile naročanje in plačevanje prevozov prek aplikacije. S tem bi odprl vrata Slovenije za družbe, kot je Uber. Temu nasprotujejo taksisti, sindikati in vsaj del opozicije, ne pa tudi uporabniki. Odgovarjamo na vprašanja o predvidenih spremembah iter navajamo podatke raziskave o percepciji Slovencev glede taksi prevozov in uporabo aplikacije.