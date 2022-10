Slovenci še vedno najbolj zaupamo depozitom

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji ostajamo tradicionalno varčni in finančno konservativni, večinoma nismo naklonjeni bolj tveganim oblikam varčevanja in radi imamo na strani likvidne prihranke za hude čase. Zato seveda ni presenetljivo, da smo bili lani po stopnji bruto varčevanja gospodinjstev na visokem četrtem mestu med opazovanimi državami Unije, za Nizozemsko, Nemčijo in Češko. To kažejo podatki, ki jih je državni statistični urad (Surs) objavil pred bližnjim svetovnim dnevom varčevanja, 31. oktobra.

Lani, po sprostitvi pandemičnih omejitev, so sicer gospodinjstva v Sloveniji v primerjavi z letom 2020 okrepila potrošnjo in privarčevala nekaj manj. Finančna sredstva in obveznosti so se povečali, povprečna zadolženost gospodinjstev pa se je zmanjšala in je v primerjavi s povprečjem v evrskem območju in Evropski uniji ostala nizka, še ugotavlja Surs.

Kako se spreminajo varčevalne navade Slovencev? Kako so varni so bančni prihranki? Kak kažejo številke o varčevanju v vzajemnih skladih?