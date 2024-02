Slovenija lani z 1,6-odstotno gospodarsko rastjo

V zadnjem četrtletju lanskega leta se je BDP povečal za 2,2 odstotka, so izračunali na državnem statističnem uradu (Surs). V celotnem letu 2023 pa je bil BDP za 1,6 odstotka višji kot v 2022.

Spomnimo, na Sursu so v tretjem četrtletju lani zaznali umirjanje gospodarske aktivnosti. Gospodarska rast je bila v omenjenem četrtletju 2023 1,1-odstotna, v obdobju od januarja do septembra 2023 pa je bila 1,3-odstotna v primerjavi z istim obdobjem leta 2022. Med panogami, ki so lani imele najvišjo rast, je izrazito izstopalo zlasti gradbeništvo.

Vse omenjene številke so še prve ocene in bodo, tako kot vsako leto, še deležne kasnejše revizije.