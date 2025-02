Slovenija lani z rekordno blagovno menjavo

Vrednost slovenskega izvoza blaga je lani znašala 61,5 milijarde evrov, kar je 11,8 odstotka več kot predlani, vrednost uvoza pa je bila z 69,1 milijarde evrov višja za 21,1 odstotka, je objavil državni statistični urad (Surs).

Izvoz v države članice EU se je vrednostno zvišal za 1,1 odstotka na 30,9 milijarde evrov, v nečlanice EU pa za 25,1 odstotka na 30,5 milijarde evrov. Brez poslov oplemenitenja se je izvoz v nečlanice povečal za 3,6 odstotka na 10,3 milijarde evrov.

Vrednost uvoza iz članic EU je zrasla za 0,8 odstotka na 32,3 milijarde evrov, vrednost uvoza iz nečlanice EU pa za 47 odstotkov na 36,8 milijarde evrov. Brez poslov oplemenitenja se je uvoz iz nečlanic zvišal za 1,1 odstotka na 9,2 milijarde evrov.

Decembra se je vrednost izvoza blaga medletno povečala za 17,7 odstotka na 4,6 milijarde evrov, vrednost uvoza blaga pa za 39,7 odstotka na 5,5 milijarde evrov.

Lani so bili najpomembnejši izvozni trgi Švica, Nemčija, Hrvaška, Italija in Avstrija. Tudi uvozili smo vrednostno največ iz Švice, sledile so Nemčija, Kitajska, Indija in Italija. V primerjavi z letom prej sta najbolj narasla izvoz v Švico in uvoz iz Indije, še ugotavljajo na Sursu.