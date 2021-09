Slovenska podjetja vabim, da pridejo v stik z našo pisarno v Ljubljani

V intervjuju preberite:



»Moje sporočilo bralcem je zelo jasno: pripravljeni smo podpreti vaše zelene naložbe,« pravi Werner Hoyer, nemški ekonomist in nekdanji politik, ki je že skoraj desetletje predsednik Evropske investicijske banke.



Z njim smo ob robu blejskega strateškega foruma govorili o gospodarskih napovedih, digitalizaciji, zeleni preobrazbi in podnebnih rešitvah, naložbah v Sloveniji ter projektih in načrtih za boj proti pandemiji. Z zadnjimi imajo v EIB kar nekaj izkušenj, saj so že leta 2019 kot prvi vizionarsko podprli tedaj malo znano tehnološko podjetje Biontech, ki je kasneje razvilo Pfizerjevo cepivo mRNA ​proti covidu-19.



V pogovoru izveste, zakaj Evropa mora postati bolj zelena in digitalna in kako bo te načrte podprla EIB kot neprofitna investicijska banka Unije. Predsednik EIB pa tudi pove, kako so v banki pripravljeni priti naproti slovenskim podjetjem in investitorjem.