Španci v celoti prevzeli Hidrio

Španska družba Gonvarri je od več fizičnih oseb odkupila delnice in postala stoodstotna lastnica Hidrie. Spomnimo, julija 2022 je družina Svetlik, ki je imela v lasti 42-odstotni delež družbe H&R, krovne lastnice idrijske skupine Hidria, prodala svoj delež španski družbi Gonvarri.

Danes pa so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili, da so deleže odkupili tudi od dr. Iztoka Seljaka, Andrejke Krapš Rejc, Dušana Lapajneta in drugih fizičnih oseb ter postali 94,51-odstotni lastniki, ter tako pridobili sto odstotkov glasovalnih pravic.

Hidria ima proizvodnjo v Spodnji Idriji, Tolminu in na Jesenicah, v tujini pa v Nemčiji, na Madžarskem in Kitajskem. Družba je bila v preteklosti prezadolžena, zato je morala prodati del premoženja. Gonavarri je priskrbel denar za izplačilo družine Svetlik, zdaj pa so bili izplačani še drugi lastniki.

Hidria ima približno 1500 zaposlenih, letno pa ustvarijo okrog 400 milijonov evrov prihodkov.

Gonvarri Industries je eno vodilnih svetovnih podjetij v avtomobilski industriji z globalno prisotnostjo in letno prodajo, ki presega šest milijard evrov.