Sporazum o mednarodnem sodelovanju v energetiki

Na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je ta teden potekal podpis sporazuma o sodelovanju Slovenske gospodarske zveze (SGZ) iz Celovca in Slovenskega združenja za energetiko (SZE).»SGZ in SZE sta prepoznala sodelovanje in povezovanje na področju energetike kot pomembno, saj je to temelj energetskih dejavnosti, storitev in znanja, ki jih zahteva energetski prehod v okolju in podnebju prijaznejšo energetiko. S sporazumom sta organizaciji postavili temelje sodelovanja energetskih podjetij, energetskih strokovnjakov ter vseh članov obeh organizacij, katerih storitve in dejavnosti so namenjene energetiki, so sporočili iz SGZ in dodali: »Obe organizaciji že pripravljata vrsto aktivnosti na področju izmenjave znanj, izobraževanja, sodelovanja v energetskih projektih ter zagotavljanja priložnosti mladim energetikom. Menita, da je interes za sodelovanje velik, potencialov in priložnosti pa veliko. Predvsem je pomembno, da se poleg izmenjav znanja in dobrih praks poglobijo poslovna partnerstva, ki rodijo nove projekte.« Že zdaj so člani SGZ pomemben člen gospodarskih dejavnosti na Koroškem, ki suvereno obvladujejo in razvijajo sodobne energetske tehnologije ter jih tržno predstavljajo ne samo v Evropi, ampak tudi po svetu. Veliko slovenskih podjetij že sodeluje prek SGZ z avstrijskim gospodarstvom, s sporazumom pa bo tega sodelovanja lahko še več. Eden izmed ciljev je tudi pospešiti sodelovanje med mladimi v regiji, to je v širšem alpsko-jadranskem prostoru, kjer je SGZ že aktivna in uveljavljena. Pregled morebitnega sodelovanja je že pokazal veliko možnosti na področju obnovljivih virov energije, učinkovitega ravnanja z energijo, pretvarjanja energije, naprednih tehnologij in novih materialov.