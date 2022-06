Andrej Lazar in Kristina Šteblaj nista več izvršna direktorja DUTB

Neizvršni direktorji Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev odpoklicali Andreja Lazarja in Kristino Šteblaj. Za vršilca dolžnosti izvršnih direktorjev so imenovali Mitjo Križaja in Žigo Pfeiferja.

Sprememba izvršnega vodstva je bila izvršena z namenom zagotoviti učinkovito »izvedbo aktivnosti za prenehanje DUTB in prenos preostale dejavnosti na Slovenski državni holding«. Izvršno vodstvo bo v prenovljeni sestavi nastopilo s 1. julijem, so sporočili.

Mitja Križaj je v ekonomist s preko 20 let vodstvenih izkušenj na področjih bančništva in financ, upravljanja nepremičninskih portfeljev in naložb ter upravljanja in vodenja družb, so zapisali pri DUTB. V letih od 2017 do 2020 je v DUTB opravljal funkcijo neizvršnega direktorja.

Žiga Pfeifer je ekonomist s 14-letnimi izkušnjami v nepremičninskem in bančnem sektorju. Pri DUTB kot vodja upravljanja nepremičninskega portfelja s področja stanovanjskih nepremičnin dela od leta 2018.