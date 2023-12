Srečno 2024 – za vas, vaš portfelj in okolje!

Zelene obveznice so po svetu postale ključno orodje za vlagatelje, ki si prizadevajo ne le poiskati donosne naložbe, temveč tudi prispevati k trajnostnemu razvoju. Žal smo pri nas od tega še daleč, a v članku predstavljamo zeleni obveznici, ki s svojo usmerjenostjo v okolje in družbeno odgovornost ponujata vlagateljem edinstveno priložnost za soustvarjanje prihodnosti. Pridružite se jim na na tej poti, ki so jo tlakovali za vas.

Zelene obveznice so finančni instrumenti, namenjeni razvoju projektov, ki prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa in spodbujajo trajnostne prakse. Mednje spada tudi vlaganje v sončne elektrarne. S tem pristopom se ustvarja pozitiven vpliv na okolje in družbo.

Podjetje Moja elektrarna, ki ga vlagatelji že dodobra poznate iz desetletne prakse oddajanja sončnih modulov na svojih sončnih elektrarnah, ki so bile vključene v projekt (teh je 30, oddanih sončnih modulov pa več kot 50.000), se je letos že drugič zapored odločilo za časovno omejeno dodatno ponudbo.

Po lanski uspešni vključitvi zelenih obveznic svoje lastnice PV-Invest v prodajo se je pred slabim mesecem odločilo za podobno potezo in predstavilo zeleni obveznici PV-Invest 2023. Podobnosti sledijo v nadaljevanju.

Pomembno pri zelenih obveznicah je zagotovilo, da se bo denar vlagateljev porabil resnično zeleno. Tisti vlagatelji, ki že desetletje vlagate v sončne module – gre za sicer drug produkt –, točno veste, da se v primeru Moje elektrarne denar vedno uporabi le za delovanje in vzdrževanje obstoječih sončnih elektrarn in za integriranje novih v sistem, ki je največja mreža sončnih elektrarn pri nas.

Druge možnosti tudi ni, saj je izključna dejavnost podjetja Moja elektrarna in tudi podjetja PV-Invest fotovoltaična. Še več, denar, ki ga bodo prispevali vlagatelji v Sloveniji, bo ostal doma in se bo porabil za gradnjo nove sončne elektrarne, največje med talnimi pri nas.

Na podlagi teh dejstev in zagotovil naj ponovimo, da imate vlagatelji zdaj priložnost, ki na domačem obvezniškem trgu ni prav pogosta, da vložite svoja sredstva 100-% zeleno in s tem združite donosnost s trajnostjo. Zeleni obveznici PV-Invest 2023 nista le etična naložba, temveč tudi privlačna finančna možnost.

Namen delovanja obeh omenjenih podjetij je v zagotavljanju hitrejšega zelenega prehoda in v razogljičenju, kar je ključno za doseganje globalnih ciljev podnebnih sprememb. Če imate prosta finančna sredstva in bi z dobro in varno naložbo želeli prispevati k lepši okoljski prihodnosti vsaj za prihodnje generacije, saj je za našo morda že prepozno, vas vabimo, da si ogledate podrobnosti.

Bodite del gibanja, ki si prizadeva zmanjšati vpliv izpustov ogljikovega dioksida na okolje in oblikovati prihodnost, v kateri bo planet spet vzcvetel. Vabimo vas k pozitivni odločitvi za leto 2024. Naj to ne bo le novoletna zaobljuba, temveč zavestno dejanje za vas, vaš portfelj in okolje v prihajajočem letu.

Zdaj imate možnost, da kot vlagatelj sooblikujejo prihodnost, ki se že izrisuje in ki je odgovorna do okolja in družbe. Pridružite se gibanju trajnostnega vlaganja in postanite soustvarjalec boljšega sveta.

Na voljo sta dve zeleni obveznici:

Zelena obveznica PV-Invest 2023–2028 s 5-% fiksno obrestno mero

Zelena obveznica PV-Invest 2023–2033 s spremenljivo obrestno mero

3-mesečni EURIBOR + 1 % letno (prvo leto 5 %)

vlagateljem vsako leto vrnemo 10 % nominalne vrednosti

Če so vas zgoraj navedeni razlogi prepričali s finančnega in trajnostnega vidika, vas vabimo, da obiščete našo spletno stran, kjer so na voljo tudi druge informacije.

Kontakt za vlagatelje:

Moja elektrarna, d. o. o.

Partizanska cesta 5

2000 Maribor

Tel.: 059 102 858

E-pošta: info@mojaelektrarna.si

Spletni naslov podjetja Moja elektrarna:

www.mojaelektrarna.si

in za projekt zelenih obveznic

www.mojaelektrarna.com,

kjer lahko zeleni obveznici tudi kupite.

Klikni za povečavo

Vabljeni k obisku spletne strani za zeleni obveznici PV-Invest 2023 in k pozitivni odločitvi za okolje!

www.mojaelektrarna.com

Naročnik oglasne vsebine je Moja elektrarna