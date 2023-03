Stabilno poslovanje je dobra vlagateljska popotnica

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

V zadnjem času so se zvrstile objave nerevidiranih podatkov o poslovanju Cinkarne Celje, Zavarovalne skupine Sava (Sava Re) in Zavarovalnice Triglav.

Cinkarna Celje je lani dosegla odlične finančne rezultate, ki so nad pričakovanji. Prihodki od prodaje so se povečali za 18 odstotkov v primerjavi z letom 2021 in dosegli vrednost 227,2 milijona evrov. Čisti dobiček je bil prav tako impresiven, saj je znašal 42,3 milijona evrov, kar je 27 odstotkov več kot leto prej. Napovedi za letošnje leto pa niso tako obetavne. Delnica je sicer v primerjavi s podobnimi podjetji poceni in Cinkarna Celje je ničelno zadolžena.

Stabilno sta poslovali tudi obe domači zavarovalnici. Sava Re je leta 2022 presegla načrtovane prihodke za 7,7 odstotka in tiste iz leta 2021 za 2,9 odstotka, saj je ustvarila 753,6 milijona evrov prihodkov. Čeprav je skupina ustvarila 10,4 odstotka manj čistega dobička kot v letu 2021, kar je znašalo 68,2 milijona evrov, pa je bil doseženi dobiček kljub temu 13,7 odstotka nad načrti. Za letošnje dividende napovedujejo med 35 in 45 odstotki izplačil čistega dobička.

Skupina Triglav je dosegla rast celotnih prihodkov za deset odstotkov, kar je znašalo nekaj manj kot 1,6 milijarde evrov. Hkrati je ustvarila 134,5 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar predstavlja enoodstotno rast v primerjavi z letom prej.

Obrestne mere in dividende

Rast obrestnih mer, ki smo jim priča v zadnjih devetih mesecih, je lahko dobra novica za varčevalce, saj lahko prinesejo višje donose na naložbe, kot so obveznice ali depoziti. To sicer ne pomeni nujno slabe novice za vlagatelje na trgu delnic. Če podjetje dobro posluje in ima stabilen denarni tok, lahko še vedno izplačuje dividendne donose, ne glede na rast obrestnih mer.

Podjetja z visokim dolgom, še posebej če je del tega variabilen, so običajno bolj dovzetna za vpliv rasti obrestnih mer na izplačila dividend. To je zato, ker bodo morala plačati višje obresti na svoja posojila, kar lahko zmanjša denarni tok, ki je na voljo za izplačilo dividend. Podjetja z nizkim dolgom in stabilnim denarnim tokom so manj dovzetna za vpliv rasti obrestnih mer.

To nas pripelje do domačega borznega trga, saj imajo domača borzna podjetja dovolj močne bilance in delujejo pretežno v sektorjih, ki jim omogočajo stabilno in predvidljivo poslovanje, da lahko izplačujejo dober nivo dividend. Ob tem domače delnice niso precenjene glede na lastno dobičkonosnost poslovanja, kakor tudi ne v primerjavi z podobnimi podjetji v tujini.

INFOGRAFIKA: Delo

V venček domačih naložb, ki ga letos krasi še višji pričakovan dividendni donos kot lani, spadajo Krka, Luka Koper, Petrol, obe zavarovalnici, Cinkarna Celje in NLB. Naložbe v domače delnice imajo vsekakor svoje mesto v širšem naložbenem portfelju vlagatelja z normalno preferenco po prevzemanju tveganj.

Torej, domači delniški trg še naprej velja za enega najmanj zadolženih v regiji in drugod ter glede na poslovne obete in glede na primerljiva podjetja po sektorjih v tujini tudi za enega najcenejših delniških trgov, ki hkrati še izplačuje domala najvišje dividende. Vlaganje v dividendne delnice na domačem slovenskem trgu je zato še posebej privlačno za vlagatelje, ki iščejo stabilne dolgoročne naložbe z visokim dividendnim donosom.

Poleg tega so te delnice običajno manj nihajne kot druge, kar je pomembno za vlagatelje, ki iščejo stabilne naložbe. Seveda pa na tem mestu vedno velja opozorilo, da čeprav je domači delniški trg privlačen za vlagatelje, morajo biti vlagatelji pozorni na nekaj tveganj, kot so domače, evropsko in globalno gospodarsko okolje, regulativa, davčna politika in geopolitična tveganja.