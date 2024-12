Statistiki letno inflacijo popravili na 1,7 odstotka

Cene življenjskih potrebščin so se novembra na letni ravni zvišale za 1,7 odstotka, ne za 1,8 odstotka, kot je statistični urad objavil v petek. Vzrok za popravek je v napačnem vnosu dveh cen bencinov, kar je imelo za posledico napako v izračunu inflacije, so pojasnili. Mesečna stopnja inflacije ostaja pri 0,7 odstotka.

Kot so iz statističnega urada sporočili že v petek, so novembra na letno inflacijo najbolj vplivale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač. Njihove cene so bile v povprečju za 2,3 odstotka višje kot novembra lani.

Cene v skupini zdravstvo so se zvišale za 6,1 odstotka, v skupini restavracije in hoteli za 3,8 odstotka, v skupini oblačila in obutev za 3,6 odstotka in v skupini rekreacija in kultura za 3,1 odstotka.

Na drugi strani so letno rast ublažili za 1,8 odstotka cenejši izdelki in storitve v skupini prevoz.

Storitve so bile novembra v povprečju za 2,8 odstotka dražje kot pred letom dni, blago pa za 1,1 odstotka. Pri poltrajnem blagu so se cene zvišale za tri odstotke in pri blagu dnevne porabe za 1,2 odstotka, medtem ko so se pri trajnem blagu znižale za 0,9 odstotka.

K 0,7-odstotni inflaciji na mesečni ravni je največ prispevala električna energija, ki se je novembra zaradi prehoda v tako imenovano visoko sezono pri izračunu omrežnine podražila za 16,8 odstotka.

Zvišale so se tudi cene pogonskih goriv, bencin se je po novih izračunih podražil za 2,6 odstotka, kar je 2,7 odstotne točke manj od prve objave, dizelsko gorivo pa za 2,4 odstotka. Dražji kot oktobra so bili tudi drugi rekreacijski predmeti, predmeti za vrtnarjenje in male živali (za 1,9 odstotka), oblačila (za 1,7 odstotka) ter hrana (za 0,8 odstotka).

Cenejše kot oktobra so bile medtem novembra nastanitvene storitve (za 4,5 odstotka) in počitniški paketi (za 2,3 odstotka).

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave med članicami EU, je bila v novembru tudi po novih izračunih 1,6-odstotna. So pa statistiki popravili podatek o mesečni rasti cen, in sicer z 0,8 odstotka na 0,7 odstotka.