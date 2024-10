Storitve so se v zadnjih dvanajstih mesecih podražile za 3,2 odstotka

Cene življenjskih potrebščin so v povprečju na letni ravni nespremenjene, v primerjavi s prejšnjim mesecem pa nižje za 0,5 odstotka, ugotavlja državni statistični urad (Surs), ki je torej v oktobru zaznal ničelno letno stopnjo inflacije (v istem lanskem mesecu je bila 6,9-odstotna). Medletna inflacija je tako najnižja po februarju 2021. Oktobrska mesečna deflacija je bila sicer predvsem posledica pocenitve električne energije in počitniških paketov.

Infografika Delo

Storitve so se v povprečju podražile za 3,2 odstotka, cene blaga pa so se znižale za 1,6 odstotka. Pri blagu dnevne porabe so se znižale za 2,6 odstotka in pri trajnem blagu za 1,2 odstotka, medtem ko so se pri poltrajnem blagu zvišale za 2,1 odstotka.

Deflacijski vpliv so imele (1,3 odstotne točke) nižje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (nižje za 8,6 odstotka); najbolj električna energija, ki se je pocenila za 22,7 odstotka. Sledile so pocenitve izdelkov in storitev iz skupine prevoz (za 3,1 odstotka) – inflacijo so znižale za 0,5 odstotne točke.

Po drugi strani so se v letu dni podražili alkoholne pijače in tobak (za pet odstotkov), rekreacija in kultura (za 3,3 odstotka) ter hrana in brezalkoholne pijače (za 1,4 odstotka) – k inflaciji je vsaka izmed teh skupin prispevala po 0,3 odstotne točke.

Letna rast cen, merjena z evropsko primerljivim harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP), je bila v oktobru 0,0-odstotna (pred enim letom 6,6-odstotna). Mesečna rast cen je znašala –0,3 odstotke. Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 3,9, cene blaga pa nižje za dva odstotka.