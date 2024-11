Letna rast cen se je v novembru zvišala na 1,8 odstotka

Cene življenjskih potrebščin so se novembra na letni ravni zvišale, in sicer za 1,8 odstotka. V prejšnjem mesecu je bila stopnja inflacije ničelna, v istem mesecu prejšnjega leta pa 4,9-odstotna, ugotavljajo na državnem statističnem uradu (Surs).

Storitve so se v povprečju podražile za 2,8, blago pa za 1,2 odstotka. K letni inflaciji so največ, 0,4 odstotne točke, prispevale za 2,3 odstotka višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. S po 0,3 odstotne točke so sledile podražitve v skupinah zdravstvo (za 6,1 odstotka), restavracije in hoteli (za 3,8), oblačila in obutev (za 3,6) ter rekreacija in kultura (za 3,1 odstotka).

Dražja električna energija in pogonska goriva

Električna energija se je novembra zaradi prehoda v tako imenovano visoko sezono pri izračunu cen omrežnine podražila za 16,8 odstotka in inflacijo zvišala za 0,5 odstotne točke. Pri tem so 0,2 odstotne točke prispevale višje cene pogonskih goriv; bencin se je podražil za 5,3, dizelsko gorivo pa za 2,4 odstotka.

Letna rast cen, merjena z evropsko primerljivim harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP), je bila v novembru 1,6-odstotna (pred enim letom 4,5-odstotna). Mesečna rast cen je po tej metodologiji znašala 0,8 odstotka, so še izračunali na Sursu.