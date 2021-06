Steklarna Hrastnik načrtuje 130 milijonov evrov vredno tovarno

V nadaljevanju preberite:

Steklarna Hrastnik namerava v sosednjih Trbovljah postaviti pametno tovarno za proizvodnjo embalažnega stekla. Naložba je težka 130 milijonov evrov in bo tako ena večjih investicij podjetij v zadnjih letih v Sloveniji. Kdaj bodo postavili objekt in koliko ljudi zaposlili? Kako bodo naložbo financirali? Kako pomaga občina Trbovlje? Zakaj tovarne ne bo v Hrastniku in kakšni so načrti Steklarne?