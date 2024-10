Številna podjetja razmišljajo o odpuščanju

Slovenska podjetja, ki so povezana z avtomobilsko industrijo, beležijo velik upad naročil, zaradi česar jih kar 68 odstotkov razmišlja o odpuščanju, je pokazala anketa Obrtne zbornice Slovenije, ki jo je opravila med dvojimi člani. Pričakovanja so slaba tudi za prihodnje leto. Hkrati so člani upravnega odbora OZS poudarili, da upad naročil in zmanjšani obseg poslovanja beležijo tudi podjetja v drugih panogah. Zato vladi vladi predlagajo sprejetje takojšnjih ukrepov za pomoč prizadetim podjetjem.

V anketi, ki jo je OZS izvedla med 16. in 24. oktobrom, je sodelovalo 161 članov, ki so posredno ali neposredno povezani z avtomobilsko industrijo. Rezultati ankete so pokazali, da kar 94 odstotkov anketiranih podjetij beleži upad naročil v primerjavi z enakim obdobjem lani, navajajo v zbornici.

Upad naročil

Na vprašanje, kolikšen upad naročil beležijo v primerjavi s septembrom lani jih je 34 odstotkov odgovorilo, da je upad naročil med 10 in 30 odstotkov. Slaba tretjina vprašanih, 28 odstotkov, beleži med 30- do 50-odstotni upad naročil, 17 odstotkov vprašanih beleži med 50- do 70-odstotni upad, manj kot 10-odstotni upad naročil pa beleži 15 odstotkov vprašanih. Zgolj 6 odstotkov vprašanih upada naročil ne ne opaža.

OZS je v anketi povpraševala tudi po oceni poslovanja za prvo polovico leta 2025 v primerjavi z enakim obdobjem letos. Anketiranci so pri tem upoštevali že znana naročila oziroma že dogovorjene posle. Rezultati so pokazali, da bo večina, 39 odstotkov, imela 20 odstotkov manjše dobičke, 28 odstotkov anketiranih podjetij pa bo svoje dobičke v primerjavi s prvo polovico letošnjega leta prepolovila. Da bodo rezultati slabši za 10 odstotkov, je ocenilo 26 odstotkov vprašanih, medtem ko jih 7 odstotkov meni, da bodo poslovali bolje kot letos.

Skrb pred odpuščanji

V zbornici so zaskrbljeni zaradi napovedi o odpuščanjih. Na vprašanje, koliko delavcev bi morali odpustiti, da zagotovijo nemoteno poslovanje in obstoj podjetja, je namreč večina, 82 odstotkov vprašanih, odgovorila, da bi morali odpustiti med 10 in 30 odstotkov zaposlenih, ostali ocenjujejo, da bodo morali odpustiti od 30 do 70 odstotkov zaposlenih.

»Tem podjetjem je treba pomagati, da ohranimo delovna mesta, bodisi z ukrepoma čakanja na delo in subvencioniranega delovnega časa bodisi z moratorijem na kredite. Ti ukrepi so se za koristne izkazali tudi v času covid krize,« je po predstavitvi rezultatov ankete poudaril predsednik OZS Blaž Cvar.

»Avtomobilska industrija je na kolenih. Ni pa samo avtomobilska industrija tista, ki je povlekla ročno zavoro, ampak se nasploh industrija v Evropi ustavlja. Prestrukturiranje kot tako je vprašanje, s katerimi se ukvarjamo vsi, da bi našli priložnost v drugih branžah. Toda dela ni na pretek,« pa je opozoril Marko Gorjak, podjetnik in predsednik mariborske območne zbornice.