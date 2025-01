Stojan Pelko: Go!2025 Borderless – Kultura, filozofija in geopolitika brez meja

Pelkova življenjska in profesionalna pot je kot kalejdoskop izjemnih dosežkov – od filozofskih globin pariške Sorbone, predavateljskih izkušenj na Filozofski fakulteti v Ljubljani, do ustvarjalnega dela v oglaševanju in državne politike.

Zakaj poslušati to epizodo Supemoč s Stojanom Pelkom? Pelko razkriva ključne trenutke svoje kariere in ponuja edinstven vpogled v: 1. Učno ura na Kosovem, ki je po mnenju Pelka ne le izjemnega pomena za njegovo kariero, ampak tudi odličen uvid v geostrateško dinamiko sveta in geopolitičnih interesov. Kaj se naučimo iz delovanja globalnih sil na Balkanu in zakaj neposreden stik z ljudmi presega diplomatske poročila, lahko slišite v podkastu Supermoč. 2. Evropska prestolnica kulture GO! 2025: Kako projekt »GO! Borderless« presega meje in gradi mostove med Novo Gorico in Gorico z močjo kulture in zakaj so kosovske ženske prišle k nam, da bi pokazale moč simbioze in sožitja navključ vojnih grozotam, ki so jih doživele v nasprotnih straneh 3. Kultura kot gospodarska moč: Kako sodelovanje z inovativnimi podjetji dokazuje, da kultura ni strošek, temveč investicija 4. Osebne blagovne znamke in Slovenija: Zakaj Luka Dončić in Ana Roš ponujata zgled, kako graditi nacionalno identiteto skozi globalno prepoznavnost.

Pogled nazaj in naprej

Pelko je kritičen do sodobnih trendov, od prenove ljubljanskega kopališča Ilirija do stanja v oglaševanju, a hkrati ostaja vizionar, ki verjame v moč povezovanja in ustvarjanja. Njegov moto pri projektu GO! 2025 je jasen: "Kultura premika meje."

Pelko je govoril o projektu Evropske prestolnice kulture, ki združuje Gorico in Novo Gorico skozi prizmo pomena sodelovanja med mesti in državama ter kulturne izmenjave. Pelko je izpostavil simboliko sožitja in preseganja meja med mestoma. K izraznosti moči letošnje EPK, ki pripada dvema mestoma iz različnih držav, Slovenije in Italije, v dneh pred odprtjem bolj kot oglaševalska kampanja pomagajo odlične medijske zgodbe, ki odražajo moč EPK-ja 2025. Ob tem seveda Stojan Pelko, tudi kot nekdanji kreativni direktor Lune in redni soustvarjalec ali presojevalec oglaševalskih del na oglaševalskih festivalih, ne skriva kritike do sodobnega oglaševanja. "Sodobno oglaševanje je preveč uniformno in manj kreativno kot v preteklosti. V preteklosti je imelo oglaševanje močnejše kreativne energije in večje proračune", je v podkastu Supermoč dejal Stojan Pelko.

Pelko je delil svoje izkušnje s študijem filozofije in francoske filozofije, ki so ga oblikovale. Poudaril je pomen filozofskih misli in metod razmišljanja, ki jih je pridobil med študijem. Izpostavil je vpliv filozofov, kot sta Deleuze in Lacan, na njegovo razmišljanje in delo ter navsezadnje na ljubezen. Pelko je spomnil na Lacanovo definicijo ljubezni kot nečesa, česar nimaš. Poudaril je, da je ta definicija zanj srhljivo resnična in jo pogosto uporablja kot obrambo v različnih situacijah. Izpostavil je pomen razumevanja ljubezni kot nečesa, kar presega preprosto posedovanje in zahteva globlje razumevanje in empatijo.

8.februar 2025, kulturni praznik in praznik EPK 2025

Projekt EPK GO! 2025 traja že osem let in na kulturni praznik, 8.februarja 2025 bomo dočakali njeno slavnostno odprtje. "Evropske prestolnice kulture GO! 2025 je zahteven projekt, a bo prinesel izjemne in pozitivne spremembe za Gorico in Novo Gorico. In morda tudi za svet okoli nas, ki se vse bolj zapleta v konflikte.

Podkast Supermoč lahko poslušate in gledate tud na You Tube, in vseh podkast platformah. Kliknite »play« in se podajte na pot z enim najbolj karizmatičnih mislecev današnjega časa!