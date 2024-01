Stroški, ki jih prinesejo ljudske obveznice

V nadaljevanju preberite:

Država za denar malih vlagateljev, ki bi svoje prihranke radi vložili v ljudske obveznice, ponuja 3,4-odstotno letno obrestno mero. Obresti bodo nekoliko oklestili stroški. Nekateri med njimi so letni, drugi enkratni. Za potrebe našega izračuna smo letne stroške potrojili in jih povečali še za enkratne. Med zadnjimi smo upoštevali tudi strošek zapiranja trgovalnega računa, na katerega morajo računati vsi tisti, za katere bo to le enkratni posel. Eden od petih distributerjev ga namreč zaračuna v višini 28 evrov, v strukturi stroškov pa predstavlja kar 35 odstotkov vseh stroškov nakupa in dospetja obveznice, tudi tistih, ki odpadejo na KDD.