SunContract bo spoštoval odločbo agencije

Podjetje SunContract bo spoštovalo odločbo agencije za energijo, ki mu je prepovedala zaračunavanje stroška, ki ga ima z zagotavljanjem elektrike v okviru sheme neto meritev pri sončnih elektrarnah, končnim odjemalcem. Je pa kritično do resornega ministrstva, da ne pripravi sistemske rešitve.

»Čeprav se s tem ne strinjamo, bomo odločbo agencije spoštovali,« je včeraj na novinarski konferenci v Ljubljani dejal direktor in so­ustanovitelj SunContracta Gregor Novak. Dodal je, da dodatnega stroška v višini 30 evrov brez DDV mesečno strankam še niso zaračunali, tako da jim ga ne bo treba vračati, kar zahteva agencija.

Strošek nastaja, ko morajo dobavitelji zagotavljati elektriko v obdobjih, ko lastniki samooskrbnih sončnih elektrarn elektriko prevzemajo iz omrežja, saj so cene na trgu takrat višje kot v obdobjih, ko sončne elektrarne elektriko proizvajajo in jo, koliko je odjemalec sproti ne porabi, oddajajo v omrežje.

Lastniki sončnih elektrarn, vključeni v shemo neto meritev (net metering), imajo pravico, da na leto toliko energije, kolikor je oddajo v omrežje, iz omrežja tudi prevzamejo, ne glede na trenutne tržne cene. Razliko v ceni morajo od 1. februarja kriti dobavitelji sami.

Takrat so bile samooskrbne elektrarne uvrščene v merjeni odjem, tako da se za vsakega dobavitelja na 15 minut ugotavlja, ali je prodal preveč ali premalo energije, odstopanje pa se obračuna dobaviteljem. Po njegovih besedah bodo imeli dobavitelji, ki so vključeni v Energetsko zbornico Slovenije, zaradi tega letos skupno 18 milijonov evrov stroškov. Ob okoli 50.000 tovrstnih odjemalcih to pomeni 30 evrov na odjemalca mesečno.