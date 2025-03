Svet agencije za energijo kmalu bliže koaliciji

Vlada je na dopisni seji pretekli teden sprejela sklep, da državnemu zboru predlaga imenovanje treh novih članov sveta agencije za energijo, včeraj pa jih je potrdila tudi mandatno-volilna komisija državnega zbora (MVK). Ob tem so potrdili tudi razrešitev dveh članov sveta, ki sta na poziv vlade sama odstopila, a po pogovorih ministrstva za okolje, podnebje in energijo z evropsko komisijo še vedno zagotavljala sklepčnost sveta agencije.

Vlada je postopek imenovanja novih članov sveta označila kot nujen. Svet agencije sestavljajo predsednik in pet članov, ki jih imenuje in razrešuje državni zbor. Koalicijski poslanci v MVK so podprli vse tri predlagane člane sveta. Janeza Pustatičnika in Gorana Brankoviča do 27. junija 2029, novega člana Črta Klančiča pa za polni šestletni mandat.

Skladno z energetskim zakonom svet agencije sestavljajo predsednik in pet članov, ki jih imenuje in razrešuje državni zbor. Direktorica agencije za energijo Duška Godina podpore novim članom sveta ni želela komentirati, dejala je le, da v svetu agencije, če je razmerje glasov tri proti tri, odloča glas predsednika. Predsednik je Franc Žlahtič, ki na poziv vlade ni želel odstopiti, podobno kot Janez Kopač in Borut Bratina.

Vsi novi svetniki so dobili podporo 10 koalicijskih članov MVK, proti pa je bilo pet poslancev SDS. Ti so vladi očitali, da se ni niti pogovorila s kandidati in ugotovila njihove usposobljenosti za položaj, temveč zasleduje le povečanje vpliva. Vlada namreč od agencije za energijo zahteva spremembe omrežninske metodologije, ki bi po njenem morala podpirati zeleni prehod oziroma zlasti lastnike sončnih elektrarn. Gospodarstvo in agencija pa sta mnenja, da mora vsak pošteno plačati za svojo obremenitev omrežja.

Pustatičnik je sicer stečajni upravitelj v lastnem podjetju Insolvia. Javnosti je znan predvsem kot stečajni upravitelj Adrie Airways. Sedanja vlada ga je novembra 2023 že imenovala za direktorja javnega podjetja Infra. Po izobrazbi je elektrotehnik. Brankovič je diplomant elektrotehnike in magister ekonomskih znanosti. Med drugim je vodil Terme Čatež, Slovenske železnice in Presad. Od leta 2014 je zaposlen v skupini Zavarovalnica Triglav. Črt Klančič pa je kot pravnik zaposlen v Sparkasse.