Poslanci z zakonom znižali omrežnino za januar in februar

Državni zbor je danes s 44 glasovi za in brez glasu proti sprejel zakon, s katerim bodo gospodinjstva v januarju in februarju razbremenili dela stroškov za omrežnino.

Po zakonu, ki so ga pripravili v koaliciji, se bodo najvišje tarifne postavke za obračunsko moč za gospodinjske odjemalce za januar in februar v časovnem bloku 1 znižale na vrednost tarifnih postavk časovnega bloka 2. Zaradi ukrepa bo pobranih za 19,5 milijona evrov manj omrežnine, primanjkljaj pa bo kril Eles.

Tina Sršen zakon podpira. OTO: Nace Hočevar/STA

Vlada zakon podpira, saj na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo ocenjujejo, da je Agencija za energijo s svojo metodologijo in tarifami nesorazmerno in brez prehodnega obdobja kaznovala tiste, ki so v preteklosti investirali v zelene tehnologije.

Njihove analize kažejo, da bodo pri gospodinjskem odjemu z lastnimi sončnimi elektrarnami in pri gospodinjskih odjemalcih s sončnimi elektrarnami in toplotnimi črpalkami na letni ravni dvigi na položnicah presegali 200 odstotkov. Zato je treba te, ki so v preteklosti sprejemali prave odločitve, zaščititi.

»Vse državne politike, tudi omrežninska, bi morale zasledovati temeljni cilj čimprejšnjega prehoda v podnebno nevtralno družbo, nujen ukrep tega pa je spodbujanje investicij v čiste tehnologije ter pravičen energetski prehod za vse državljane,« je dejala državna sekretarka na ministrstvu Tina Sršen.

Evropska komisija je glede sprejetja zakona opozorila, da je spreminjanje metodologije sistema za obračunavanje omrežnin v pristojnosti regulatorja. Tudi agencija za energijo v tem zakonu vidi poseg v njeno pristojnost, na to pa je opozorila tudi zakonodajno-pravna služba DZ.

Ta je poudarila, da tarifne postavke in omrežnino ureja regulator, zato zakonske določbe niso v skladu z ustavnimi načeli pravne države in z načelom delitve oblasti in prav tako ne z direktivo EU, ki ureja pravila notranjega trga električne energije.

Tina Sršen je v državnem zboru zavrnila navedbe, da z zakonom posegajo v neodvisnost agencije: »Zakon ne spreminja metodologije in tarif, temveč enkratno za dva meseca gospodinjske odjemalce razbremeni dela stroškov.«

V vladi sicer od agencije pričakujejo, da bo metodologijo in tarife popravila tako, da ne bodo zavirale zelenega prehoda. Agencija je določene popravke že napovedala.