Državni zbor je z zakonom gospodinjstvom znižal stroške za omrežnino za januar in februar letos, a vprašanje je, kako obremenjujoč bo omrežninski sistem v prihodnje in ali bo zaviral zeleni prehod. Slednji se je že upočasnil, saj je manj nakupov toplotnih črpalk, sončnih elektrarn in električnih avtomobilov. Popravke zahtevajo tudi v gospodarstvu.