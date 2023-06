Tehnologija je (še vedno) dobra stava

Pred dobrim letom sem se za bralce časopisa Delo poigral s črkami ter sestavil delniško selekcijo iz besede »taman«. Delniška selekcija je sestavljena iz podjetij Tencent, ASML Holdings, Moderna, Alibaba in Nvidia. Poglejmo, kako se je odrezal delniški indeks T.A.M.A.N., odkar je bil članek Ravno prav pravih delnic objavljen ter kako so poslovala vanj uvrščena podjetja. Indeks je od objave v Delu pred dobrim letom zrasel za 57,14 odstotka. Indeks je vsota tržnih kapitalizacij posameznih delnic.

Tencent

V kitajskem tehnološkem podjetju Tencent so v zadnjem letu rahlo povečali prihodke, znatno povečali denarni tok iz poslovanja in profitabilnost. Žal podjetju v zadnjem letu ni uspelo izdati nove popularne igre oziroma uspešno nasloviti novih gonilnikov rasti, poleg tega pa Tencent prehitevajo ameriški tehnološki velikani z umetno inteligenco po levi in po desni. Od zdaj bo v modelskem portfelju črko T predstavljalo kitajsko podjetje Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) z otoka Tajvan. TSM je proizvajalec polprevodnikov in podjetje, ki je izpostavljeno temam, kot so umetna inteligenca, polprevodniki, Industrija 4.0., električna in avtonomna vozila, razogljičenje in računalništvo ter igričarstvo v oblaku.

ASML Holdings

Nizozemski proizvajalec opreme za proizvodnjo polprevodnikov je še vedno v špici, kar se tiče najnaprednejših fotolitografskih strojev, ki se uporabljajo v proizvodnji polprevodnikov. Prihodki podjetja so se v prvem četrtletju 2023 na medletni ravni povečali za 91 odstotkov, profitabilnostni količniki so se tudi znatno izboljšali. Podjetje je izpostavljeno podobnim temam kot prej omenjeni proizvajalec polprevodnikov TSM.

Moderna

Biofarmacevtsko podjetje, ki je zaslovelo zaradi cepiva proti covidu-19, trenutno še vedno upravlja močno zakladnico, težko okoli devet milijard dolarjev, in paleto patentiranih cepiv v proizvodnji. Posebej je treba izpostaviti cepivo proti respiratornemu sincicijskemu virusu, ki je v tretji fazi odobritve pokazalo 83,7-odstotno učinkovitost. Glavna konkurenčna prednost podjetja temelji na odkrivanju novih cepiv s pomočjo raziskovalne platforme, ki združuje lastniška orodja za digitalno oblikovanje zdravil in visokoavtomatizirano proizvodnjo.

INFOGRAFIKA: Delo

Alibaba

Kitajsko podjetje Alibaba je v zadnjem letu kar pod drobnogledom zaradi povišanih tveganj na kitajskem trgu ter spremembe v lastniški strukturi. Podjetje je poleg spletne trgovine aktivno tudi na področju računalništva v oblaku, zato se ga je prijel vzdevek »kitajski Amazon«. Segment računalništva v oblaku pri podjetju v zadnjih letih lepo raste, vendar je pot še dolga, da bo lahko tekmovalo s podatkovnimi centri AWS. Za zdaj pa zaradi povišanih geopolitičnih trenj ni videti, da ima v računalništvu v oblaku podjetje obetavno prihodnost na razvitih trgih. V primeru otoplitve mednarodnih odnosov med Zahodom in Kitajsko pričakujem pozitiven sentiment pri tem podjetju.

Nvidia

Je glavni »krivec« za tako visoke rasti modelske delniške selekcije. Podjetje je s predstavitvijo svoje produktne palete (superračunalnik DGX, platforme AI, polprevodniki TPU, partnerstva) in pozitivnim pogledom na prihodnost prepričalo vlagatelje, da je na pravi poti ter da je še vedno edinstveno. Zanjo sta značilni visoka stopnja inovacij in izpostavljenost segmentom z visokimi pričakovanimi stopnjami rasti (AI, metaverse, vizualizacija, podatkovni centri, okolju prijazne tehnologije, električna vozila, polprevodniki, igričarstvo v oblaku, avtonomnost, robotika ter veriženje blokov). Nvidia ima energetsko najbolj učinkovite polprevodnike in digitalne platforme, ki za obdelavo ogromnih količine podatkov uporabljajo vedno manj energije. Trajnostnost je v ospredju njihovega poslovnega modela, saj konstantno izboljšujejo energetsko učinkovitost svojih grafičnih kartic.