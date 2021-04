Tehnološki debeluhi na pohodu

V nadaljevanju preberite:

Tehnološki velikani so v zadnjem letu dobesedno odebelili svoje prihodke in dobičke, prav tako pa – na veliko veselje vlagateljev – tudi tečaje svojih delnic. Zlahka jim pravimo Debeluhi, saj se akronim in začetnic največjih s sedežem v ZDA (Facebook, Amazon, Apple, Tesla, Microsoft, Alphabet, Netflix) bere FAATMAN – vas to spominja na kaj debelega in rejenega? Amazon, na primer, vsako minuto ustvari milijon dolarjev prometa ...