Tehnološki ETF za daljši naložbeni pogled

Za vlagatelje, ki bi želeli biti izpostavljeni ameriškemu tehnološkemu sektorju, je primeren sklad, ki sledi pretežno tehnološkim podjetjem, zajetim v ameriškem indeksu S&P 500. Ta ETF trguje pod trgovalno kratico XLK in ponuja investicijsko izpostavljenost sektorjem programske opreme, sektorju sodobnih plačilnih sistemov, računalništvu v oblaku, sektorju polprevodnikov, IT-storitev in internetnih storitev na območju Severne Amerike, ki so vsi zastopani v ameriškem osrednjem indeksu S&P 500.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Tokrat namesto posamezne delnice predstavljamo tip sklada s kratico ETF (exchange-traded fund), s katerim se trguje enako kakor z delnicami. ETF je tako sklad, ki sledi določenemu indeksu, ki lahko vsebuje delnice podjetij, obveznice, surovine, valute ali kateri drugi finančni instrument. Delničarji nimajo neposrednega lastništva nad sredstvi v skladu.

ETF se od vzajemnih skladov razlikujejo predvsem po tem, da jih zaradi pasivne strategije investiranja bremenijo nižji stroški upravljanja in so tako tudi provizije pri skladih ETF mnogo nižje kot pri vzajemnih skladih, ob nemalokrat višjih donosih. Skladi ETF so po navadi tudi bolj likvidni kot vzajemni skladi, kupuje oziroma trguje pa se z njimi prek trgovalnega računa, ki ga imajo fizične ali pravne osebe odprtega pri borznoposredniških hišah, ali prek storitve individualnega upravljanja premoženja (IUP), ki jo prav tako ponujajo borznoposredniške hiše.

Za vlagatelje, ki bi želeli biti izpostavljeni ameriškemu tehnološkemu sektorju, je primeren sklad, ki sledi pretežno tehnološkim podjetjem, zajetim v ameriškem indeksu S&P 500. Ta ETF trguje pod trgovalno kratico XLK in ponuja investicijsko izpostavljenost sektorjem programske opreme, sektorju sodobnih plačilnih sistemov, računalništvu v oblaku, sektorju polprevodnikov, IT-storitev in internetnih storitev na območju Severne Amerike, ki so vsi zastopani v ameriškem osrednjem indeksu S&P 500.

INFOGRAFIKA: Delo

Delež prvih desetih podjetij v tem tehnološkem skladu ETF zavzema 68 odstotkov celotnega sklada, kjer je med prvimi po izpostavljenosti s skorajda 25 odstotki vseh sredstev sklada Apple, ki mu z dobrimi 21 odstotki po zastopanosti sledi Microsoft. Delnice podjetja Nvidia imajo v skladu štiriodstotni delež, nato pa z manj kot štirimi odstotki v prvi deseterici sledijo še Visa, Mastercard, Broadcom, Cisco Systems, Adobe, salesforce.com in AMD.

Tržne cenitve omenjenih podjetij so sicer zelo visoke, zaradi česar lahko pride do korekcije, še posebno ob letošnjem pričakovanem povišanju ključnih obrestnih mer, ki jih napovedujejo centralne banke.

Poleg dejstva, da so cene podjetij v skladu ETF XLK že na visokih ravneh, je investicija v ta ETF smiselna le kot dolgoročna naložba. Ne smemo namreč prezreti mnogih potencialnih tržnih, makroekonomskih in drugih specifičnih tveganj podjetij samih, ki lahko vplivajo na donosnost sklada v krajšem časovnem obdobju.