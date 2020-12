Tehnološko in organizacijsko pripravljeni na preboj

Marko štefančič, direktor Gartnerja Slovenija in Centralna Azija: »Uvrstitev v Gartnerjev Magični kvadrant bistveno poveča vidnost ponujenih rešitev na trgu. Potrjuje, da je Adacta pomembna ponudnica rešitev na evropskem trgu platform za premoženjska zavarovanja in da izpolnjuje vseh 15 vstopnih kriterijev. Uvrstitev je zagotovilo, da je ponudnik sposoben ponuditi rešitev, ki bo zadostila potrebam tudi največjih in najzahtevnejših strank.«



Kdo je Adacta

Direktor Adacte Boris Bajić je posebej ponosen na to, da so podjetje opazili svetovni analitiki Gartnerja. FOTO: Žiga Intihar/arhiv Adacte



Rekordno leto

Ljubljana – Adacta je podjetje, o katerem ne gre sklepati zgolj po imenu. Res je (organizacijsko na novo) urejeno, dokončano, sicer pa so njegova dejavnost in vsi procesi vse bolj dinamični, v vzponu, aktivno gradi svojo prihodnost in utrjuje svoj položaj na trgu programske opreme za zavarovalniško industrijo. Posebnost Adacte pa izkazuje njena umestitev v Gartnerjev Magični kvadrant, kar je za podjetje izjemno pomembna (in zelo težko dosegljiva) referenca.Na trgu, kjer vlada ostra konkurenca, je izbira ponudnika lahko zelo zahtevna. Olajša jo kredibilen vir informacij. Eden takih je neodvisna analitska raziskovalna organizacija Gartner s svojo raziskavo Magic Quadrant (MQ, magični kvadrant).»Magični kvadrant je enostavna vizualna predstavitev poglobljene analize IT-trgov, ki ponuja vpogled v zrelost trga in ponudnike pa tudi uporabne nasvete za naročnike,« pojasnjuje, direktor Gartnerja Slovenija in Centralna Azija. V približno sto raziskavah MQ na leto Gartner podrobno analizira skoraj tisoč ponudnikov. Primerja jih na podlagi standardnih meril in metodologije, ki prikazuje trg z dvodimenzionalno matrico in ocenjuje ponudnike na podlagi njihove vizije in sposobnosti izvedbe.Izsledke teh raziskav pri izbiri tehnologije uporablja več kot 15.000 podjetij po vsem svetu. Položaj ponudnika v posameznem magičnem kvadrantu pomembno kroji njihove nakupne odločitve.Analitiki Gartnerja so že leta 2010 opazili tudi Adacto in jo lani uvrstili v svoj MQ. V letošnji raziskavi je podjetje svojo pozicijo že izboljšalo.Današnja Adacta izhaja iz istoimenskega slovenskega podjetja, ki je pred tremi desetletji zaoralo ledino na trgu informacijskih storitev. Pred dobrim letom dni se je razdelilo in na novo organiziralo, pri čemer je ohranilo svojo prejšnjo dejavnost, namreč razvoj in prodajo zavarovalniških storitev z visokim potencialom rasti.»Za nas se s samo razdružitvijo ni dosti spremenilo. Nadaljevali smo trend zaposlovanja v vseh oddelkih od razvoja do poslovne analitike (naši svetovalci) in implementacijskih ekip, vlagali v produktni razvoj. Rast ni posledica same reorganizacije, ampak pristopa novih strank in zavezanosti razvoju lastnih inovativnih rešitev. Danes imamo več kot 300 zaposlenih v pisarnah v Ljubljani, Mariboru, Zagrebu, Beogradu, Brnu, Moskvi in Nikoziji,« pravi direktor AdactePoglavitni produkt Adacte je zavarovalniška platforma AdInsure, s pomočjo katere se zavarovalnice digitalizirajo in upravljajo vse svoje procese in operacije. Primerna je za zavarovalnice, ki ponujajo življenjska, neživljenjska pa tudi zdravstvena zavarovanja, in jim tako omogoča konsolidacijo IT na eni tehnološki platformi.Digitalizacija je lahko zelo hitra, saj je na platformi možna uporaba vgrajenih najboljših zavarovalniških praks, lahko pa se zavarovalnice odločijo, da bodo procese popolnoma prilagodile svojim posebnostim v poslovanju, opisujejo v Adacti poglavitni lastnosti svoje inovativne rešitve.Največje prednosti platforme pa so tehnologija in orodja, ki tudi poslovnim uporabnikom zagotavljajo visoko stopnjo avtonomije pri opravljanju njihovega dela, razbremenijo tehnični kader in ne nazadnje zagotavljajo neodvisnost od ponudnika programske opreme.S čim Adacta najbolj prepriča svoje stranke? S pozitivnimi referencami, izkušnjami in uspešno izpeljanimi preteklimi projekti, našteva prvi mož podjetja in dodaja, da rešitve soustvarjajo ljudje, ki razumejo zavarovalniško industrijo in procese, ki delajo na projektih in prihajajo iz te industrije. Med poslovnimi analitiki so, denimo, aktuarji, računovodje, revizorji …, ki so želeli spremembo v karieri. »Izkušnje in znanje, ki ga imajo, pa so za nas neprecenljivi. Poznavanje industrije namreč odigra ključno vlogo pri nadaljnjem razvoju platforme AdInsure in ima velik vpliv na to, kako dobro tehnologija odgovarja na zahteve trga.«Za skupino petih neodvisnih podjetij, ki sestavljajo Adacto, bo letošnje leto rekordno, tako po pridobivanju novih naročnikov kot po rasti prihodkov. Na ravni skupine so letos ustvarili med 20 in 25 milijoni dolarjev prihodkov.Adactine stranke na domačih in tujih trgih so vodilne zavarovalnice, med drugim največje zavarovalnice v regiji in Rusiji, kjer tri izmed njihovih strank uvrščajo med pet največjih ruskih zavarovalnic.Pomemben del širitve na tuje trge so poslovna partnerstva, brez katerih danes ne gre. To so konzultantske hiše, implementacijski, tehnološki partnerji ali podjetja, ki svoje rešitve vežejo na platformo AdInsure. Mreža partnerjev vključuje velika podjetja, na primer Microsoft in Oracle, kot tudi podjetja, ki so specializirana za zavarovalniško industrijo, na primer Tieto, Epam, Ikor, Netcompany. Partnerstva z globalnimi in lokalnimi podjetji praviloma sklepajo po regijah.In kje bo Adacta čez pet let? Z novimi projekti bo utrjevala svoj položaj doma in na trgih, kjer je že danes prisotna, investirala bo v tehnologijo, s katero bo še bolj konkurenčna. Prav nenehen razvoj in nadgradnja lastne tehnologije zagotavljata organsko rast podjetja, še posebej na tujih trgih. Kot pravi Boris Bajić: »Tako tehnološko kot organizacijsko smo pripravljeni na preboj na trge zahodne Evrope, pri čemer bodo naša izhodiščna točka naše stranke in partnerji v regiji Dach ter izkušnje, ki smo jih nabrali v zadnjih 20 letih. Pomembno vlogo pri grajenju zaupanja ima seveda tudi vnovična uvrstitev v Gartnerjev Magični kvadrant, ki za Adacto pomeni ogromno priznanje svetovnih analitikov.«