Tektonski premiki v globalni ekonomiji

Kapitalski trgi in makroekonomsko ozadje so vse bolj prepleteni. Ne zgolj kot odsev gospodarskih kazalnikov, temveč tudi kot ogledalo političnih premikov, strukturnih transformacij in spremenjenih globalnih razmerij moči.

Začetek letošnjega leta zaznamuje nenavadno obdobje v globalnih kapitalskih tokovih. Dolgoletna prevlada ameriških delnic, ki so bile skoraj sinonim za globalni optimizem, je začela bledeti, Evropa in Kitajska pa sta postopno pridobivali privlačnost. Ta premik ne izhaja iz notranje šibkosti ZDA, temveč iz spremembe v percepciji tržnih akterjev. Ključno vprašanje danes je, ali gre za začasen odklon ali strukturni premik, ki bo dolgoročno spremenil kapitalske tokove. V vsakem primeru prebujanje Evrope in delno zapiranje največjega gospodarstva na svetu ne moreta ostati brez posledic.

ZDA robustne, Evropa se prebuja

Ameriško gospodarstvo za zdaj ostaja robustno. Znižanje napovedi rasti z 2,1 na 1,7 odstotka, močen bančni sektor in vzdržna potrošnja še ne nakazujejo resne recesije. Vendar se je začetek leta začel s prevelikimi pričakovanji. Trgi so v cene vgrajevali scenarij davčnih olajšav, deregulacije in ekspanzivne fiskalne politike pod Trumpovo administracijo. Toda realnost, zaostrena trgovinska retorika, fiskalna zategovanja in negotovost, kar zadeva politično stabilnost, so povzročili obrat. Inflacijska pričakovanja so se povečala, ocene prihodnje gospodarske aktivnosti in dobičkov podjetij pa znižale. Tovrstna kombinacija pogosto signalizira začetne faze stagflacije, pojava, ki je za kapitalske trge med najbolj neugodnimi.

Hkrati je Evropa, ki je dolgo delovala kot sinonim za previdnost, negotovost in institucionalno počasnost, začela kazati znake odločnosti. Evropska komisija in ključne države članice so se prvič po dolgem času uskladile o izvajanju ambicioznih fiskalnoekonomskih reform. Uporaba nekonvencionalnih virov financiranja za strateška področja sporoča trgom jasno namero, da se Evropa ne želi več zadovoljiti s pasivno vlogo. Hoče postati proaktiven akter z več avtonomije.

Trgi to za zdaj nagrajujejo. Nemški borzni indeks Dax se je denimo občutno okrepil. Investitorji so bolj pozorni na evropska podjetja, ki bi lahko izkoristila prioritetna področja nove industrijske politike. Med temi izstopajo podjetja s tehnološko, energetsko, infrastrukturno in UI komponento, ki se lahko vključijo v širši strateški načrt Evrope. Po desetletjih defenzivnega položaja je mogoče slutiti, da si Unija ponovno prizadeva za položaj inovacijske sile, ne zgolj regulatorja.

Prebujanje Evrope bi lahko pomenilo začetek nove faze, v kateri geopolitične lekcije preteklega desetletja ustvarjajo pogoje za večjo enotnost, strateško neodvisnost in institucionalno prožnost. Če bodo začetni koraki prešli v dosledno izvajanje strukturnih reform, konsolidacijo kapitalskih trgov in povečanje tehnološke suverenosti, je lahko prihodnje desetletje za evropsko gospodarstvo eno izmed prelomnih.