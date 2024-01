Tesla in BYD v vroči električni tekmi

Kot se je že napovedovalo, sta dva največja proizvajalca električnih avtomobilov na svetu leto 2023 končala daleč pred ostalo konkurenco. Ameriško podjetje Tesla je še na vrhu, tik za njo je kitajski proizvajalec BYD, ki jo je, če gledamo samo zadnje četrtletje, celo že prehitel.

Poglejmo najprej celoletne rezultate. Podjetju Tesla je uspelo v letu 2023 prodati 1,8 milijona električnih avtomobilov, BYD pa 1,6 milijona. BYD je poleg tega prodal še 1,4 milijona priključnih hibridov, medtem ko Tesla seveda prodaja izključno popolnoma električne avtomobile. Na letni ravni je sicer dosegla do zdaj največjo prodajno številko, ni pa dosegla ciljne meje obeh milijonov, ki jo je še bolj na začetku lanskega leta interno omenjal njihov direktor in lastnik Elon Musk.

Če pogledamo samo zadnje četrtletje lanskega leta, je BYD prevzel vodstvo, saj je v obdobju oktober–december za električne avtomobile našel 526.000 kupcev, Tesla pa »le« 484.000, torej se je prvič zgodilo, da je bilo pri povsem električnih vozilih v kakem kvartalu katero od podjetij pred Teslo. Morda je to tudi napoved, da bo BYD tudi v celotnem letu 2024 na vrhu ali pač ne.

Podjetje BYD glavnino svoje prodaje (za zdaj) ustvari doma na Kitajskem, čeprav je od lani prisotno tudi v nekaterih zahodnoevropskih državah. Poročali smo že, da bodo na Madžarskem postavili svojo prvo evropsko tovarno, do leta 2030 bi na stari celini dosegli prodajo 800.000 vozil na leto.

BYD (kratica za Build Your Dreams) sicer proizvaja tudi baterije (to dejavnost so nekoč začeli) in ima že precej obsežno paleto električnih avtomobilov, pri njih doma tudi tiste najcenejše. Letos so na eni od domačih razstav predstavili model BYD seagull, ki naj bi ga na Kitajskem prodajali po ceni okoli 10.000 evrov. Njihov zaslužek po avtomobilu je seveda manjši kot pri Tesli. Znano je, da je na Kitajskem dejavna velika množica proizvajalcev električnih avtomobilov, med njimi je prisotna velika konkurenca in tudi cenovna tekma.

Tesla je lani prodala 1,8 milijnona avtomobilov. Foto Carlos Barria Reuters

Tesla glavnino prodaje ustvari z modeloma 3 in Y, ki sta bila pred kratkim prenovljena (modela S in X predstavljata drobno manjšino), a kake pomembne količinske novosti pri njih letos ni mogoče pričakovati. Orjaški poltovornjak cybertruck se v proizvodnji šele zaganja in je za zdaj namenjen le za ZDA. Njihov dolgo napovedani bolj množični model »tesla 2« je še v pripravi, za zdaj ni nobenih datumov o točnem začetku proizvodnje. Med trgi so za Teslo v ospredju ZDA, nato Evropa, na Kitajskem, kjer tudi imajo tovarno, ustvarijo približno petino vse prodaje. V ZDA so imeli po poročanju agencij pred koncem leta zelo dobro prodajo, ki so jo tudi sami spodbujali.

Od letos naj bi v ZDA njihov model 3 ne bil več upravičen do zvezne subvencije, saj ameriška administracija te ne dovoljuje več za izdelke, v katerih je pomemben del kitajskih sestavnih delov. Mimo grede, število avtomobilskih modelov, ki so v ZDA še upravičeni do subvencije 7500 dolarjev, se je zaradi omenjenega razloga s 43 zmanjšalo na 19. Poleg tesle 3 zaradi takšnih ali drugačnih kitajskih komponent do te podpore niso več upravičeni niti električni modeli, kot so chevrolet bolt, cadillac lyriq, chevrolet blazer, volkswagen ID.4, nssan leaf, ford mach-E...