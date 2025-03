Tesla: tudi februarja ponekod močno navzdol

Kot smo že poročali, je prodaja električnih avtomobilov ameriške znamke Tesla v Evropi januarja močno upadla, precejšnje minuse pa vsaj v tistih državah, ki so do tega pisanja že objavile prodajne rezultate, zabeležila tudi v februarju. Predvsem to velja za skandinavske države, pa tudi Francijo in Italijo.

Prodaja Tesla se je umirjala že lani, precej bolj strmo pa je nazadovala v začetku leta, težko pa je reči, ali so k temu bolj prispevalo izjave in politična vloga njihovega lastnika Elona Muska ali tudi menjava oziroma močna prenova njihovega prodajno najpomembnejšega modela tesla Y.

Kakorkoli, potem ko je v januarju prodaja Tesle po podatkih spletne strani Electrek v Evropi upadla za 46 odstotkov (s 13.700 na 6.700 vozil), je vsaj na prvih trgih, ki so že objavili rezultate, precejšnje minuse beležila tudi v februarju. Tesla, katere avtomobili so bili na Norveškem, Švedskem in Danskem v letih 2023 in 2024 na vrhu prodajnih lestvic, so letos zdrsnili za tekmece z novejšo linijo električnih modelov. Po podatkih agencije Reuters je na Švedskem prejšnji mesec prodaja novih tesel glede na lanski februar upadla za 42 odstotkov, na Norveškem in Danskem za 48 odstotkov in to ob dejstvu, da je splošno povpraševanju po avtomobilih, vključno z električnimi vozili v treh državah naraščalo. Kot je znano, so na Norveškem skoraj vsi novi avtomobili električni.

Omenjene skandinavske države imajo sicer relativno majhne absolutne številke, zato pa je drugače z mnogo večjo Francijo. Tam je bil februarja padec Tesle 25-odstoten (2400 namesto 3200 vozil); medtem ko je bila tesla Y lani v Franciji najbolje prodajani električni model, je po podatkih tamkajšnjega panožnega združenje PFA prejšnji mesec le na 27. mestu, precej pred njo sta bila npr. še zelo nova, manjša in seveda cenejša domača električna modela renault 5 e-tech electric in citroën e-C3. Na celotnem francoskem trgu, ki je sicer bolj ali manj stagniral, se je tržni delež električnih avtomobilov povečal, z 18 na 19 odstotkov.

Nemških podatkov, ki zaradi velikosti močno vplivajo na celoten evropski rezultat, v času tega pisanja še nismo imeli, tudi ne statistike iz Velike Britanije in Španije. Je šlo pa Tesli prejšnji mesec slabo v Italiji: po podatkih njihovega avtomobilskega združenja Anfia, je ameriški znamki februarja prodaja upadla za 54 odstotkov (843 namesto 1851 vozil) in to bo dejstvu, da se je na Apeninskem polotoku prodaja električnih avtomobilov v celoti povečala za 38 odstotkov.

Slovenija v skupnih številkah zaradi majhnosti nima velike teže, a le povejmo, da je bila prodaja Tesle tudi pri nas v začetku letošnjega leta močno manjša. Prejšnji mesec je po podatkih analitične družbe Ardi upadla za skoraj 90 odstotkov, v obdobju januar-februar za 79 odstotkov (31 vozil namesto 150). Na slovenski spletni strani podjetja sicer piše, da se bodo dobave prenovljenega modela Y začele marca, dotlej pa prodajajo še nekatere izvedenke dosedanjega modela.