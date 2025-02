Teslin evropski prodajni potres: padec zaradi Muskovih izjav ali konkurence?

Ameriškemu podjetju Tesla je v januarju prodaja avtomobilov v Evropi zgrmela v prepad. Padci so bili zelo veliki na številnih zahodnoevropskih trgih. Postavlja se vprašanje, koliko je to posledica nedavnega nastopanja Elona Muska, koliko pa pritiska druge konkurence.

Najprej k številkam, minusi njihove prodaje so bili prejšnji mesec v Evropi res veliki. Podjetje je v Franciji prejšnji mesec prodalo 63 odstotkov manj avtomobilov kot januarja lani, v Nemčiji je bil padec 59-odstoten. Ob slednji moramo povedati, da se je to zgodilo na trgu, kjer je prodaja električnih avtomobilov po lanskih slabih mesecih končno močno zrasla. Na Norveškem, Švedskem in Nizozemskem je Tesla registrirala 44, 38 in 42 odstotkov manj avtomobilov, nekaj manjše je bilo nazadovanje v Veliki Britaniji (–12 odstotkov). Slovenija v skupnem rezultatu v Evropi nima močnega vpliva, a le povejmo, da je bil padec prejšnji mesec prav tako 44-odstoten.

Postavlja se vprašanje, ali in koliko na to vplivajo javno nastopanje direktorja in lastnika Tesle Elona Muska in njegovo vmešavanje v evropsko politiko ter podpora skrajno desnim strankam.

»Muskov vpliv na blagovno znamko postaja vse bolj polarizirajoč, kar številne kupce sili, da se ozirajo drugam,« je za agencijo Reuters dejala izvršna direktorica spletne strani Electrifying.com Ginny Buckley. Agenciji pa je prenesla tudi mnenje Bena Nelmesa, direktorje analitične družbe New AutoMotive, češ da težave Tesle ne izvirajo toliko iz Muskovih izjav, kot je bolj vzrok odsotnost uvedbe kakega novega glavnega modela.

Nazadnje so to storili leta 2020, ko so predstavili model Y (zdaj je prenovljen), medtem ko imajo tekmeci, vključno s kitajskimi električnimi proizvajalci, na trgu novejše izdelke. Leta 2020 je bilo v Evropi v ponudbi kakih 25 električnih modelov, zdaj jih je okrog 120. V ZDA uvedeni poltovornjak tesla cybertruck ni predviden za Evropo, do t. i. samodejnega taksija cybercab pa bo verjetno preteklo še kar nekaj vode.

Tesli se je lani prodaja avtomobilov v globalnem pogledu prvič zmanjšala (1,79 milijona, minus en odstotek). Podjetje napoveduje, da bo do prve polovice letošnjega leta predstavilo cenejši(-e) model(-e).