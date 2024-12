To leto je potrdilo odpornost demokracij in razkrilo slabosti avtokracij

V nadaljevanju preberite:

Mediji smo letos veliko poročali o trpljenju. Vojne so divjale na treh celinah: svet je najbolj pozorno spremljal dogajanje v Gazi, Libanonu in Ukrajini, vendar so bili najhujši spopadi v Sudanu. Neurja, viharji, poplave in požari so uničevali in jemali življenja. Rivalstvo med državami, ki so na strani Kitajske, in zahodnim zavezništvom pod vodstvom ZDA se je vse bolj poglabljalo, čeprav so ZDA za predsednika izbrale človeka, čigar zavezanost temu zavezništvu je negotova.

Zdi se, da se je v letu 2024 okrepil občutek, da multilateralni red, ki je nastal po drugi svetovni vojni, razpada. Vlade vse pogosteje delujejo po načelu »pravica je na strani močnejšega«. Avtokrati kršijo pravila, zahodne sile, ki jih zapovedujejo, so obtožene dvojnih meril.

A če pogledamo širše, je leto 2024 vendarle prineslo tudi nekaj optimizma. Potrdila se je odpornost kapitalističnih demokracij, vključno z ZDA. Hkrati so se razkrile nekatere slabosti avtokracij, vključno s Kitajsko. Vrnitev k staremu redu ne bo preprosta. Vendar se svetovne vojne dogajajo, ko vzpenjajoče se sile izzovejo tiste v zatonu. Ameriška moč ni le zgled, ampak tudi zmanjšuje verjetnost konfliktov.