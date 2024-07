Trajnost prinaša tudi poslovne koristi

V nadaljevanju preberite:

Čeprav skoraj dve tretjini podjetij s sedežem v Evropski uniji ali zunaj nje meni, da bodo pravočasno pripravljena na zahteve evropske direktive CSRD o trajnostnem poročanju, pa številna med njimi obenem ne vedo povsem natančno, kako jim bo to uspelo.

Globalna raziskava svetovalne družbe PWC, v kateri je sodelovalo več kot 500 vodilnih in poslovnih strokovnjakov iz 38 držav, vključno z vodji s področja financ, trajnosti in tveganj, je pokazala, da ima direktiva EU, ki bo z razširjenimi zahtevami po razkrivanju in poročanju informacij s področja trajnostnega poslovanja vplivala na približno 50.000 podjetij po vsem svetu, še kako globalni vpliv.

V več kot treh četrtinah (79 odstotkov podjetij s sedežem zunaj EU in 74 odstotkov s sedežem v EU) vprašana podjetja menijo, da bo upoštevanje direktive pripeljalo do takšnega vodenja, kjer se bo pri odločanju izrazito upoštevala trajnostna naravnanost. 75 odstotkov anketirancev že načrtuje poročanje na ravni konsolidirane skupine, med njimi tudi tisti, ki poslujejo zunaj EU.