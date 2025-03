V nadaljevanju preberite:

Telekom Slovenije je lani ustvaril 55,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 17 odstotkov več kot predlanskim, je razvidno iz objavljenih nerevidiranih rezultatov poslovanja. Prihodki od prodaje izdelkov in storitev so se lani povečali za dva odstotka in dosegli 712 milijonov evrov.